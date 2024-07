La piastrella Rooftile di Ravago Building, multitasking e resistente al fuoco

L’innovativa piastrella termoisolante modulare Rooftile di Ravago Building Solutions ha recentemente ottenuto la massima classificazione per il comportamento al fuoco nei tetti piani e nelle terrazze.

Facile da posare, leggera, funzionale e prestazionale, perfetta in combinazione con l’installazione di pannelli solari: la piastrella termoisolante Rooftile di Ravago Building Solutions è una soluzione «multitasking» dalle eccezionali prestazioni, perfetta per l’isolamento di terrazzi e coperture piane.

Efficienza termica e isolamento

Rooftile abbina l’efficienza termica di Ravatherm XPS X, l’unico XPS in commercio additivato con particelle di Carbon Pure, all’efficacia massiva del cemento superficiale che attenua l’onda termica e protegge l’impermeabilizzazione.

Ideale per coperture che richiedono una copertura isolante leggera e una pedonabilità saltuaria, Rooftile conferma ulteriormente le sue prestazioni ottenendo la classificazione al fuoco Broof (t2), fondamentale per garantire massima sicurezza rispetto al comportamento al fuoco dei tetti e delle coperture dei tetti esposti a un fuoco esterno.

La classificazione Broof (t2) certifica il massimo livello di prestazione ottenuto per la sicurezza al fuoco: Rooftile ha, infatti, superato i test con la massima estensione del campo di applicazione del prodotto su diversi piani di posa.

Certificazione al fuoco ma non solo, la piastrella termoisolante di Ravago Building Solutions è il perfetto esempio della continua innovazione di prodotto dell’azienda belga.

Rooftile ha, infatti, ottenuto anche un indice di riflessione solare Sri, calcolato secondo la norma Astm E1980 – 11(2019), pari a 84.

«Una copertura piana, secondo il DM 26/06/2015, deve avere un SRI almeno di 65 e quindi un valore superiore significa limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché limitare il surriscaldamento a scala urbana, ovvero la famosa “isola di calore”. In breve, il tetto che riflette più energia solare possibile e disperde meno calore possibile, è un tetto molto prestante e Rooftile è un alleato perfetto per raggiungere questi risultati», spiega Nicola Cristiano, technical manager di Ravago Building Solutions Italia.

Le specifiche

Rooftile consente di ridurre i ponti termici, anche grazie all’incastro maschio e femmina, e contribuisce allo sfasamento termico della copertura.

È disponibile in formato 600×300 mm e in due spessori composti da 50 mm oppure 80 mm del pannello Ravatherm XPS X 300 (con ʎ D 0,030 W/mK) a cui si aggiungono 20 mm di malta cementizia.

«La presenza dello strato di cemento superficiale, attenua l’onda termica e protegge l’impermeabilizzazione dagli agenti atmosferici riducendone l’invecchiamento» sottolinea l’ingegner Cristiano.

Le dimensioni contenute della piastrella ne facilitano la movimentazione riducendo gli sfridi e altro vantaggio è sicuramente la possibilità di rimuovere facilmente e riutilizzare le piastrelle termoisolanti in caso di ampliamento o manutenzione.

Rooftile può essere utilizzata per nuove costruzioni e per ristrutturazione, in ogni zona geografica ma con particolare efficacia in quelle con temperature minime che occasionalmente scendono al di sotto dei 0 °C , «questo lo rende un prodotto ideale per l’applicazione in alcune aree del nostra Penisola dove la tradizione costruttiva e le condizioni meteorologiche consentono di realizzare coperture piane su cui applicare anche i pannelli solari per ottimizzare il bilancio energetico dell’edificio, per questo Rooftile è uno dei nostri best seller soprattutto nelle aree del Centro e Sud Italia», racconta Andrea Angeli, direttore commerciale di Ravago Building Solutions sottolineando la compatibilità della piastrella termica con la posa di impianti solari e fotovoltaici, scelta tecnologica sempre più ricorrente anche per adempiere alle normative e direttive europee come Case Green.

Massima sicurezza

La nuova classificazione al fuoco di Rooftile è il risultato della ricerca e dell’innovazione dei laboratori tedeschi di Rheinmünster e di un processo produttivo innovativo che combina i vantaggi del polistirene espanso estruso (XPS)Ravatherm XPS X alle proprietà della malata cementizia per offrire a progettisti e imprese una soluzione ad alte prestazioni grazie a un valore lambda ridotto.

Ravatherm XPS X è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per soddisfare le esigenze del mercato e dei professionisti: « Rooftile è una delle nostre innovazioni di successo perché offre in un unico prodotto sia la protezione all’impermeabilizzazione della copertura sia elevate performance isolanti senza dimenticare la comodità e praticità di una piastrella modulare composita facile da posare ma anche da rimuovere senza la necessità di specifiche attrezzature – conclude Angeli –, e soprattutto che garantisce la massima sicurezza al fuoco, caratteristica che progettisti e imprese di costruzioni devono considerare prioritaria nella scelta dei materiali per i loro progetti».