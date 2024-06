Durante il convegno Ersi, l’evento di riferimento per gli esperti della sicurezza, il tema dei tentativi di effrazione con nuovi strumenti di manipolazione è stato all’ordine del giorno con i serraturieri incontrati.

Cisa, in prima linea nella sicurezza, ha sviluppato e brevettato componenti speciali, già impiegati nell’assemblaggio della propria gamma cilindri, che rendono inefficaci i decoder anche del tipo denominato «Topolino».

In particolare, il cilindro AsixP8, come altri della gamma Cisa, è equipaggiato con questo tipo di componenti speciali.

Livelli di sicurezza elevati

Il cilindro europeo AsixP8 offre un buon livello di sicurezza ed elevate prestazioni nei sistemi a chiave maestra, rappresentando un’ottima soluzione per la gestione accessi di edifici pubblici e commerciali.

Grazie al sistema di cifratura a 8 Perni, con le oltre 260.000 combinazioni (chiavi diverse) e la possibilità di gestire 37.000 cilindri con una sola chiave maestra, AsixP8 è quindi ideale in un sistema di controllo accessi a chiave unica.

AsixP8, nella configurazione con chiave di cantiere, diventa AsixP8 PRO, una soluzione particolarmente indicata in ambito residenziale per situazioni in cui si preveda l’installazione in cantiere di porte blindate che richiedano un livello base di sicurezza.

Perchè scegliere AsixP8 e AsixP8 Pro

Sicuro ed ergonomico Il cilindro è testato e brevettato contro le principali tecniche di effrazione (bumping, trapano, impressione a cera).

La testa della chiave ha un’impugnatura ergonomica in materiale plastico removibile.

Adatto per utilizzo in un sistema a chiave unica master key Questo cilindro si presta bene per essere utilizzato nell’ambito di un sistema a chiave unica, master key systems, in contesti pubblici o commerciali. Massima sicurezza in cantiere