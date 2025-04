Comfort e design all’ombra della tenda da sole Nodo di Gibus

Premiata con il Red Dot Award, dell’iF Design Award e del Big See Product Design Award, la tenda da sole Nodo di Gibus si connota per il suo design contemporaneo e la tecnologia all’avanguardia.

Questa tenda a bracci in cassonetto è caratterizzata da un peculiare sistema con forma squadrata, contenente uno snodo dalla forma perfettamente circolare, che permette il moto di rotazione funzionale all’inclinazione della tenda. Grazie a ciò, supporto e cassonetto restano sempre equidistanti rispetto al fulcro centrale.

La tenda Nodo di Gibus può essere installata sia a parete sia a soffitto, con un’inclinazione da 0 a 90 gradi, per realizzare qualsiasi situazione di ombreggiamento.

Grazie all’ampia gamma cromatica del cassonetto in alluminio verniciato a polveri (disponibile in 32 nuance) e alle molteplici varianti di colori e disegni della tenda in tessuto poliestere (personalizzabile anche con scritte e decori), Nodo si presta alla perfetta armonizzazione architettonica.

Nodo di Gibus permette non solo di ombreggiare durante le ore diurne, ma anche di illuminare gli spazi nelle ore notturne grazie a LED micro-spot opzionali che possono essere integrati nella parte inferiore del cassonetto, in posizione posteriore o anteriore, e sul frontale mobile della tenda

I LED Ambient, invece, disponibili per la parte superiore dei bracci, permettono di irradiare la luce sul telo e fornire luminosità diffusa.

Realizzabile in dimensioni fino a 350 centimetri (sporgenza) e 590 centimetri (larghezza), Nodo è azionata da un motore elettrico inserito nel rullo e perciò invisibile, dotato di comando a distanza.

L’azionamento può essere gestito automaticamente da rilevatori di sole e di vento: a seconda delle condizioni di irraggiamento solare la tenda si dispiega, per garantire il comfort desiderato, e si riavvolge in caso di raffiche che eccedano la velocità di sicurezza.

Nodo di Gibus è realizzata in collaborazione con lo studio Meneghello Paolelli di Milano.