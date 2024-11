La distribuzione ha scommesso sul fotovoltaico

Aumenta il numero dei rivenditori che offrono pannelli solari e fotovoltaico. E i dati ufficiali confermano l’aumento di installato nel residenziale. Un trend che coinvolge anche i produttori di laterizi e lattoneria.

«Poiché la crescita della produzione da fonti rinnovabili è per lo più imputabile a impianti fotovoltaici, in tutte le zone di mercato del Paese aumenta la porzione di carico soddisfatta dalle fonti rinnovabili non programmabili; inoltre, continua a essere evidente la pendenza del profilo di carico residuo nelle ore preserali.

In alcune zone di mercato (in particolare le zone del Sud Italia e le isole), in parecchie ore, la produzione da impianti fotovoltaici ed eolici è superiore rispetto al carico totale (soprattutto nei giorni festivi)». Parola dell’Authority per energia e reti, cioè Arera. Che nella sua relazione del 30 luglio ha fatto il punto sulla pannellificazione, per usare un neologismo, dell’Italia.