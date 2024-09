Con i blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato Ytong è possibile realizzare murature esterne, portanti o non portanti, ad elevate prestazioni energetiche, creando murature monostrato, quindi senza ricorrere ad un isolamento esterno tramite l’utilizzo di sistemi a cappotto.

L’involucro edilizio è performante non solo dal punto di vista energetico, ma presenta anche ottimi livelli di isolamento acustico, traspirabilità al vapore e tenuta all’aria, resistenza al fuoco, sicurezza antintrusione, ecosostenibilità e durabilità della facciata.

I blocchi Ytong sono caratterizzati da un’elevata capacità di isolamento termico e sono per questo la soluzione ideale per la realizzazione delle pareti esterne senza utilizzare isolanti aggiuntivi.

In base alla tipologia di muratura, portante o non portante, allo spessore e al grado di isolamento che è necessario raggiungere, è possibile scegliere tra diverse tipologie di blocchi.

La soluzione monostrato Ytong consiste nella posa in opera di blocchi a giunto sottile con trasmittanza termica fino a U=0,15W/m2K. Ytong permette di ridurre lo sfasamento termico e mantenere una piacevole temperatura interna sia in estate che in inverno, evitando di abusare di riscaldamento o raffrescamento, unendo risparmio energetico ed economico.

Che si tratti di murature di tamponamento o murature portanti, Ytong propone sistemi di pareti monostrato in linea con i moderni requisiti di risparmio energetico. La scelta tra i diversi sistemi dovrà essere valutata in base ai requisiti richiesti alle pareti, termica, sismica, acustica ecc.

Le caratteristiche della muratura monostrato

Isolamento termico

Isolamento acustico

Protezione al fuoco

Resistenza meccanica e leggerezza

Corrispondenza ai C.A.M.

Traspirabilità e salubrità

Assorbimento della CO 2 dall’ambiente

