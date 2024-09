Iscrizioni aperte per gli YouTrade Awards 2024

Mancano circa tre settimane al XVII Convegno YouTrade e, come è ormai tradizione, l’evento-icona della filiera della distribuzione di materiali edili sarà anche l’occasione per l’assegnazione degli YouTrade Awards. L’appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, a Villa Quaranta, durante la cena di gala che precede il Convegno YouTrade, fissato per la mattina successiva. Sarà, come sempre, un momento in cui abbinare la convivialità con le relazioni di business, in un ambiente piacevole e distensivo.

Gli YouTrade Awards sono un fiore all’occhiello riservato alle aziende che si sono distinte lo scorso anno. Non solo certificano il raggiungimento di un livello top, ma costituiscono anche una utile brand awareness, cioè il pubblico riconoscimento delle qualità dell’azienda.

Secondo le pratiche di marketing la brand awareness si compone di due aspetti: uno quantitativo e uno qualitativo. E gli YouTrade Awards viaggiano proprio su questi due binari: per quanto riguarda la quantità, a essere premiate saranno le aziende classificate secondo i risultati economico-finanziari emersi dai bilanci depositati e analizzati dal Centro Studi YouTrade.

Questi dati costituiscono anche la base della elaborazione della classifica Top 100 della distribuzione edile. Ma le premiazioni seguiranno anche il criterio della qualità, che prendono in considerazione la specificità del servizio offerto, grazie anche alle segnalazioni delle imprese fornitrici chiamate a indicare i pregi dei concorrenti.

Non perdete tempo e candidatevi agli YouTrade Awards entro venerdì 4 ottobre 2024.

CLICCA QUI PER CANDIDARE LA TUA AZIENDA