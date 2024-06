Irsap: tutta l’eleganza di radiatori modulari e a sezione ridotta

Irsap propone una gamma completa di radiatori composti da elementi a sezione ellittica di 30 mm, in cui il design rigoroso ed essenziale sposa appieno i contesti contemporanei e soddisfa gli spazi più ridotti garantendo sempre una resa ottimale per qualsiasi ambiente.

Eleganza e modularità a sezione ridotta

Ellipsis 30, termoarredo che nasce dall’esperienza Irsap, riassume in un’unica soluzione la capacità di adattarsi a qualsiasi impianto di riscaldamento e una presenza estetica discreta e sofisticata.

Questa proposta dalle linee pulite si sviluppa in una serie completa di modelli a sezione ovale ridotta a soli 30 mm; un’idea perfetta per contesti moderni e di recupero edilizio, ricca di soluzioni singole e doppie sia in versione orizzontale che a sviluppo verticale.

Design e performance

Largo al design, dunque, ma senza dimenticare le performance: questi radiatori modulari, infatti, sono stati attentamente studiati dall’azienda per lavorare in modo ottimale a basse temperature, al fine di offrire un prodotto capace di soddisfare appieno le nuove esigenze edilizie. Essi, inoltre, lavorano alla perfezione con le pompe di calore e le caldaie a condensazione più evolute, consentendo un’alta efficienza energetica.

Ellipsis 30 è straordinariamente camaleontico: disponibile in ben 44 finiture, tra cui anche la nuovissima proposta Grigio Antracite Opaco, e declinabile in 3 superfici – glossy, matt e rough – è il termoarredo che sa accompagnare ogni stile, inserendosi sapientemente in locali dalle nuance e dalle architetture più differenti.

Ellipsis 30, il nuovissimo radiatore modulare a sezione ridotta, è una delle proposte di Irsap, azienda leader in Italia e tra i top player europei nel comparto del riscaldamento, punto di riferimento del mercato e pioniere nel campo del termoarredo. Ancora una volta l’azienda ha saputo rendere il radiatore un elemento funzionale capace di completare con discrezione l’interior design della casa.