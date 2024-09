Intervista a Enrico Cesana, art director Gruppo Artesi – Cersaie 2024

A Cersaie 2024 YouTrade ha incontrato Enrico Cesana, art director Gruppo Artesi, che con i marchi Artesi, Ardeco e Agha (Pad. 21 Stand A63-B62) si pone come un interlocutore unico per l’arredamento completo dell’ambiente bagno. “Abbiamo completamente cambiato la visione di prodotto dando un aspetto più colorato, più allegro, più energico, con un gioco di colori complementari. Vogliamo soddisfare una nuova linea di mercato, che finora non era di nostra competenza, con mobili meno classici in linea con il gusto contemporaneo”.

Tra le novità la collezione Roller di Agha, un prodotto unico nel panorama delle cabine doccia. “Da tutte le docce presenti sul mercato si distingue per il suo profilo realizzato con un tubo circolare in alluminio tondo, morbido, colorato e continuo che disegna lo spazio”, spiega Cesana. La cabina doccia può essere personalizzata nelle finiture e nei vetri della gamma di Agha. La collezione ha diverse tipologie di aperture e vetro dedicato di spessore 6mm. Alle finiture si aggiungono le due novità Brown Spazzolato e laccato lucido dei profili.

Dalla collaborazione con il designer Odo Fioravanti nasce invece Shaker, ispirata alla setta religiosa che ha segnato profondamente l’immaginario del design per l’asciuttezza dei suoi pezzi di arredamento. “La collezione è il racconto di un oggetto archetipo che scompone le varie funzioni e i materiali nella loro essenza e naturalità”. Basandosi su due profili a T in metallo zincato, a cui si fissano i vari elementi, offre infinite possibilità di personalizzazione e funzionalità.

Altra novità è rappresentata da Moove di Ardeco, collezione caratterizzata da un design innovativo che combina forme circolari e rettilinee conferendo al bagno un aspetto contemporaneo ed elegante. “Partendo da un lavandino con una forma geometrica pura 20×40 centimetri abbiamo sviluppato una serie di complementi che diventano un piccolo microsistema che permette di decidere la capacità contenitiva semplicemente accostando elementi di diverse dimensioni”. I moduli a 45 gradi folding della collezione Moove permettono di creare giochi di profondità, grazie alle diverse dimensioni”.

Come sta andando il 2024 e previsioni del 2025? “Per il 2024 l’andamento è sicuramente positivo, non ci sono segni di flessione. Con questi progetti speriamo che il 2025 sia una crescita verso nuovi mercati”.