Non solo pavimenti in legno per Woodco, che prepara numerose novità

Dopo un 2024 chiuso con risultati solidi e in crescita, Woodco si prepara a mantenere il posizionamento nel mercato dei pavimenti in legno, ma anche ad ampliare l’offerta esplorando settori complementari, con un’attenzione particolare alla diversificazione e all’innovazione.

Tra i principali driver di sviluppo, infatti, spicca la collezione di pavimenti in polvere di pietra Flow, che ha registrato un incremento del +184% rispetto al 2023.

«Il 2025 rappresenta per noi una fase importante nel percorso di sviluppo strategico poiché presenteremo diverse novità destinate a dare ulteriore slancio alla nostra offerta. Il nostro obiettivo primario è, da sempre, rispondere alle esigenze del pubblico con proposte attente alla qualità dei materiali, al benessere abitativo e al design contemporaneo», afferma Gian Luca Vialardi, Direttore Generale Woodco.

Per questo potenzieremo le nostre collezioni di parquet con nuove proposte dal fascino molto vissuto, ma non solo: rinnoveremo la collezione di rivestimenti per l’outdoor sia dal punto di vista estetico che tecnologico e amplieremo ulteriormente la gamma di pavimenti in polvere di pietra Flow, che ci ha dato e ci sta tuttora dando grandissime soddisfazioni a livello commerciale.

A rafforzare ulteriormente la nostra offerta c’è anche il rinnovo della storica partnership con BerryAlloc, leader europeo nei pavimenti ad alta pressione e nei pavimenti resistenti all’acqua. Anche su questo fronte, complementare ai parquet e i pavimenti in polvere di pietra, presenteremo delle importanti novità, con tecnologie e colorazioni specificatamente studiate per il mercato italiano, particolarmente attento al design e alle finiture».

Significativi passi avanti sono stati fatti anche sul fronte della sostenibilità: nel 2024 Woodco ha ottenuto importanti certificazioni internazionali, che attestano l’impegno dell’azienda sul fronte della tutela dell’ambiente e della riduzione dell’impatto delle attività produttive, sul fronte della salute e della sicurezza sul lavoro e sul fronte del controllo dei processi di produzione e di erogazione dei servizi.