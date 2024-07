Il sistema doccia perfetto: i consigli di Grohe per non sbagliare

A incasso o a vista, compatti o extra-large, essenziali o accessoriati: l’universo dei sistemi doccia è vasto e variegato e per scegliere quello che più si addice alle proprie esigenze bisogna stabilire delle priorità. Secondo una recente indagine condotta da Opinion in cinque paesi europei per conto di Grohe, brand leader globale nel settore idrotermosanitario, la qualità mette tutti d’accordo, attestandosi come primo criterio di scelta.

In linea con la media europea, dallo studio emerge infatti che il 73% degli italiani la mette al primo posto,seguitadal prezzo (60%) e dalle funzioni(55%). Le differenze rispetto al resto degli altri paesi arrivano scendendo dal podio. Se nella classifica europea design e sostenibilità conquistano ex equo il quarto posto con il 31% delle preferenze, per gli italiani l’estetica vince sulla sostenibilità, rispettivamente con il 34% e il 28% delle scelte.

Comunque sia, la ricerca del sistema doccia perfetto può essere impegnativa. Per orientarsi nell’ampia gamma di design e caratteristiche disponibili, Grohe offre tre semplici consigli per la scelta del sistema doccia ideale.

I consigli

Stabilire un budget

Prima di iniziare qualsiasi progetto di rinnovamento della zona doccia, è fondamentale stabilire un budget realistico. Da considerare ci sono non solo il costo del sistema doccia stesso ma anche le spese accessorie come l’installazione, la manodopera e gli eventuali lavori di preparazione necessari.

Tutti vogliamo una soluzione duratura a un prezzo accettabile. Per farlo è necessario valutare il rapporto qualità-prezzo considerando la durabilità, la facilità di manutenzione e la garanzia del prodotto.

Stile

Il sistema doccia deve essere coerente con il resto del bagno per ottenere un look uniforme e coordinato.

Contemporaneo o classico, minimal o glamour, cromo o colorato: per non sbagliare e semplificare la scelta, sono da preferire soluzioni all-in-one già perfettamente abbinate nella forma e nelle funzioni.

Funzioni

Che si voglia creare un’oasi di benessere, un’area pratica ed efficiente o un angolo sostenibile, la scelta delle funzioni è fondamentale per dare forma all’esperienza doccia ideale.

Si può pensare a soffioni e manopole doccia multi-getto per il massimo del comfort, o funzioni smart che rendano il momento sotto la doccia più semplice e pratico o a tecnologie a risparmio idrico per ridurre l’impatto ambientale e ottimizzare le spese.

Oltre a scegliere il sistema doccia giusto con questi tre consigli, è importante considerare le dimensioni e la disposizione del bagno.