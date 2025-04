Due novità per Stile, il marchio umbro di parquet e rivestimenti in legno

Stile, marchio umbro di parquet e pavimentazioni in legno di qualità, fondato nel 1965, presenta le collezioni Slim e Stilart Wall.

Pavimenti in legno Slim

Slim è una collezione di pavimenti in legno prefiniti a due strati, con uno spessore totale di 10 millimetri, realizzata in rovere leggermente spazzolato, con quattro larghezze: 90-120-140-180 millimetri e dieci colori.

La varietà di dimensioni consente di creare combinazioni personalizzate che si adattano a qualsiasi tipo di spazio, dalle stanze più ampie alle aree più ridotte.

Slim è disponibile sia in una versione a doghe grandi che nella tipologia a spina di pesce, ideale anche per chi ha esigenze di spazio limitato o spessore ridotto.

Slim viene proposta in due pratiche e resistenti finiture:

Naturale UV , che offre una protezione tenace e invisibile, con la superficie, morbida al tatto, che appare estremamente opaca e naturale, come il legno grezzo. La finitura Naturale UV è Ecologica ed esteticamente naturale come l’olio, differenziandosi da esso per la praticità di manutenzione. Consente la riparazione localizzata.

, che offre una protezione tenace e invisibile, con la superficie, morbida al tatto, che appare estremamente opaca e naturale, come il legno grezzo. La finitura Naturale UV è Ecologica ed esteticamente naturale come l’olio, differenziandosi da esso per la praticità di manutenzione. Consente la riparazione localizzata. Traffic UV, vernice resistente per superfici ad altissimo calpestio. Si presenta perfettamente liscia e trasparente, permettendo così di risaltare la naturalezza del legno conferendogli protezione e favorendo la pulizia.

I prodotti della collezione Slim sono disponibili in legno di Rovere leggermente spazzolato, che conferisce al pavimento una texture delicata e naturale. Il rovere è declinato in diverse varianti e dieci sfumature di colore: Genuine, Torba, Sage, Pepper, Almond, Cream, Coconut, Malt, Honey, Cinnamon.

Stile Collezione Slim Coconut 1 di 2

Stilart Wall – Vertical Wood Design

La collezione Stilart Wall – Vertical Wood Design unisce arte e tecnologia. Il legno viene rivitalizzato in tutte le sue sfumature fornendo soluzioni d’arredo senza limiti per il disegno e per le dimensioni.

La possibilità di incidere ogni singola tavola è come il pezzo di un puzzle: un tassello di un disegno molto più vasto, si rende adattabile a tutte le superfici verticali, per tutti gli spazi.

Le incisioni laser offrono un ampio ventaglio di possibilità, dalle rappresentazioni più incisive e con linee definite, come le collezioni Tropical, Foresta, o Skyline, a disegni più armoniosi e naturali, come le collezioni Garden, Floreale, Poppies. Per una precisione geometrica e raffinata, sono disponibili le collezioni Palm, Dubai, Decò.