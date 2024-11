Numeri, grafici, immagini. E la sintesi delle relazioni, dei talk show, delle premiazioni. Tutto quanto è accaduto al XVII Convegno Nazionale YouTrade è riportato per esteso sul nuovo numero della rivista leader nel settore della distribuzione edile.

È una sezione ricca di informazioni, che fornisce una cronaca esaustiva di un evento che ha registrato il record di presenze e che sarà utile per chi non ha potuto partecipare al convegno. Ma, naturalmente, il nuovo numero del magazine realizzato da Virginia Gambino Editore è anche molto altro.

Riporta, per esempio, la classifica esclusiva top 50 dei grandi gruppi della distribuzione di materiali e servizi per edilizia in Europa. Una fotografia che inquadra non soltanto il business, ma anche i modelli adottati per costituire i grandi colossi del settore e che, pertanto, offre spunti di riflessione per chi opera in Italia.

Sul nuovo numero di YouTrade, inoltre, sono pubblicati una serie di articoli che analizzano la congiuntura di segmenti importanti del mercato, come l’involucro metallico o i materiali isolanti, anche questi corredati da grafici e tabelle per inquadrare con precisione l’andamento di queste attività.

Da non tralasciare un altro articolo che susciterà interesse e che riguarda l’identità aziendale. Come rafforzarla? Come costituirla, se non è stata definita? L’aspetto è tutt’altro che secondario e sarà utile a chi gestisce un’impresa, ma è troppo occupato nella routine quotidiana.

Ancora: il nuovo numero di YouTrade presenta un’ampia sezione speciale dedicata a quello che non è eccessivo definire un problema capitale: il consolidamento delle strutture degli edifici, in un Paese che ogni anno registra terremoti, alluvioni, crolli. E che, inoltre, oggi ha un patrimonio immobiliare che è messo alla prova dal cambiamento climatico.

Infine, vale la pena di ricordare un approfondimento sull’ambiente bagno, tra design e tecnologia. Non perdete il nuovo numero di YouTrade!

SFOGLIA LA RIVISTA

SFOGLIA IL SUPPLEMENTO