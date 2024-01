I sistemi di isolamento a cappotto Boero tra i protagonisti di Klimahouse 2024

Tra i protagonisti dell’edizione di Klimahouse 2024, ci sarà anche Boero, con tutte le sue innovazioni: a calcare la scena i sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm e il sistema di isolamento termoacustico a secco con caratterizzazione antisismica Isolareflex.

Un’opportunità da non perdere assolutamente, poiché l’evento di spicco dedicato all’efficientamento energetico e all’edilizia responsabile, è un ottimo trampolino di lancio per esplorare le più recenti innovazioni nel campo dell’abitare sostenibile e rispondere alle sfide attuali per la tutela del patrimonio ecologico.

L’azienda, che lavora nel campo da più di due secoli, sarà presente dal 31 gennaio al 3 febbraio presso lo stand A05/18 settore AB all’interno dell’Area Anit, in quanto partner tecnico dell’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico che mira a promuovere lo sviluppo della corretta informazione scientifica in questo ambito.

La Partnership con l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima

In questa occasione, sarà annunciato l’avvio della partnership con l’Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, centro di competenza per l’efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia, sia per le nuove costruzioni che per la riqualificazione di quelli esistenti, riconosciuto non solo in Italia, ma sempre più anche a livello internazionale, con l’obiettivo di assicurare la qualità dei vari piani di lavoro e di accompagnare un progetto edile dalla A alla Z, mirando a un alto livello di progettazione e di esecuzione.

I prodotti in mostra

Per quanto riguarda i prodotti in mostra, saranno presentati i sistemi di isolamento termico a cappotto Boerotherm, efficaci nel contenere, bilanciare e ottimizzare la dispersione del calore dagli edifici, una soluzione alle sempre più sentite necessità di risparmio energetico, efficienza termica e comfort abitativo del costruito.

Inoltre, si parlerà di Isolareflex, il sistema d’isolamento termico interamente a secco in grado di garantire un complessivo miglioramento del comfort abitativo. Una soluzione con caratterizzazione antisismica per l’efficientamento energetico che assicura importanti vantaggi sia nella velocità e flessibilità della posa in opera, sia in termini tecnici e prestazionali.

Brevettato in Italia e in Europa e sottoposto a severi test, il sistema ha ottenuto la certificazione Eta, la marcatura Ce, risponde ai criteri ambientali minimi Cam ed è conforme ai Requisiti di sicurezza antincendio.

Le caratteristiche di Isolareflex

In occasione della fiera Klimahouse 2024 saranno presentate alcune importanti caratteristiche del sistema Isolareflex.

Resistenza agli urti accidentali e agli agenti atmosferici: il sistema è stato testato presso il laboratorio dell’Itc del Cnr che lo ha sottoposto alla prova di impatto del corpo molle e del corpo duro secondo l’Ead di riferimento n°0901 19-00-0404. Il sistema sottoposto ad entrambe le prove non ha subito nessuna deformazione o fessurazione.

Resistenza per l’impatto da corpo duro: Con sfera da 500g, 3000g, 1000g e 50g: Categoria d’Uso I

Applicazione sui cappotti esistenti: Isolareflex può essere applicato per la riqualificazione energetica e la manutenzione di sistemi a cappotto esistenti, consentendo un rinnovo estetico dell’edificio senza dover affrontare gli oneri di rimozione, trasporto e smaltimento del cappotto preesistente.

Caratterizzazione antisismica: Il sistema Isolareflex permette una riduzione del rischio sismico, evitando il meccanismo di collasso legato al ribaltamento della tamponatura esterna attraverso una soluzione progettuale dotata di requisiti di rigidezza, resistenza e massa necessari a contribuire all’aumento delle capacità degli elementi costruttivi non strutturali di resistere alle azioni sismiche degli edifici esistenti in c.a., quali le tamponature esterne.

Elevata resistenza a carichi distribuiti: il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi del Sannio (Benevento), ha esaminato le prestazioni statiche del sistema Isolareflex per definire il massimo carico statico uniforme sopportabile dalla doppia orditura di sostegno in acciaio del sistema Isolareflex, prima del collasso. Il test ha evidenziato che la massima resistenza a carico statico verticale è pari a: 0,625 kN/m² (con montante C15); 0,375 kN/ m² (con montante C27).

Il webinar

I sistemi e le novità Boero saranno raccontati anche al pubblico non presente in fiera durante il webinar “Riqualificazione edilizia e risparmio energetico. Normative, aspetti tecnici e nuove opportunità” che si terrà il giorno 1 febbraio alle 10 e organizzato in collaborazione con il portale dell’edilizia online Infobuild.

È possibile trovare il link per iscriversi al webinar nella sezione blog del sito dell’azienda.