Polyglass lancia la nuova linea di isolanti acustici Sonic per dire stop al rumore

Polyglass, leader nella produzione di materiali innovativi per l’edilizia, è orgogliosa di annunciare il lancio della sua nuova linea di isolanti acustici per il rumore da calpestio, Sonic.

Questa nuova gamma di prodotti risponde alla crescente esigenza di comfort acustico nei contesti urbani moderni, caratterizzati da un’alta densità abitativa e un aumento delle fonti di disturbo sonoro.

L’importanza del benessere acustico è ormai riconosciuta come un requisito fondamentale nell’edilizia. Il decreto dpcm 5/12/97, «Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici», stabilisce infatti i parametri minimi di isolamento acustico necessari per garantire ambienti abitativi confortevoli in base alla loro destinazione d’uso.

La linea Sonic

La linea Sonic si distingue per le sue performance eccellenti, facilità di posa, sicurezza e contributo alla salute degli ambienti interni. Il sistema modulare di isolamento acustico per il rumore da calpestio comprende soluzioni sia per sottomassetto che per sottopavimento, garantendo una protezione acustica ottimale e un comfort senza compromessi.

I prodotti della linea Sonic sono ecologici, conformi ai requisiti Cam (Criteri Ambientali Minimi), Voc free e progettati per minimizzare l’impatto ambientale. In particolare, Sonic Roll Plus ha il contenuto di riciclato certificato da Icmq, confermando l’impegno di Polyglass per la sostenibilità.

La gamma Sonic per l’isolamento acustico è completa di soluzioni sottomassetto, sottopavimento e accessori per realizzare in maniera efficace i dettagli costruttivi e garantire il comfort abitativo.

Soluzioni per sottomassetti galleggianti

Sonic Roll Plus: isolante anticalpestio, con battentura autoadesiva, composto da polietilene espanso reticolato ad alte prestazioni, accoppiato sul lato inferiore a fibra di poliestere e sul lato superiore a un film alluminato.

Quest’ultimo ha funzione di barriera vapore, protegge dai graffi e dalle sollecitazioni meccaniche. L’isolante Sonic Roll Plus è dotato di certificato Icmq, per il suo contenuto di materiale riciclato.

Sonic Roll: isolante anticalpestio in materiale resiliente, accoppiato sul lato inferiore a fibra di poliestere e sul lato superiore a un geotessile, che offre protezione meccanica e resistenza alla lacerazione, con battentatura per facilitare e garantire l’adesione in fase di sovrapposizione.

Sonic Roll Easy: materassino in polietilene espanso per l’abbattimento acustico, semplice da installare.

Soluzioni per sottopavimento

Sonic Comfort Sa: isolante acustico autoadesivo a basso spessore per applicazioni sottopavimento, con funzione desolidarizzante per l’isolamento anticalpestio su pavimentazioni esistenti.

Sonic Comfort Glue: isolante acustico a basso spessore con funzione desolidarizzante per applicazioni sottopavimento o sottomassetto a basso spessore, compatibile anche con pavimenti radianti.

Gli accessori

Sonic Band: fascia perimetrale per l’isolamento acustico sottomassetto, utilizzata per completare l’isolamento acustico tra piano e verticale;

Sonic Roll Angolo: angolo interno ed esterno per l’isolamento acustico sottomassetto, da utilizzare con Sonic Band per completare l’isolamento acustico tra piano e verticale;

Sonic Tape: nastro per sigillare i teli dei materassini acustici sottomassetto;

Sonic Wall: fascia tagliamuro ideale per desolidarizzare i tramezzi verticali.

Grazie alla linea Sonic, Polyglass offre al mercato edilizio soluzioni tecnicamente avanzate che coniugano elevate prestazioni acustiche e sostenibilità ambientale. Progettisti, imprese e committenti possono ora contare su prodotti che migliorano significativamente la qualità della vita negli edifici moderni, riducendo l’impatto acustico e rispettando le normative vigenti.