I morsetti universali Fischer per gli impianti fotovoltaici

I sistemi per l’installazione di impianti fotovoltaici rispondono a tutte le esigenze di applicazione. E arriva anche un software ad hoc.

Da oltre 60 anni uno dei principali produttori mondiali di sistemi di fissaggio, la consociata italiana del Gruppo Fischer, ha messo il proprio know-how a servizio dello sviluppo di soluzioni innovative per l’installazione di impianti fotovoltaici.

I sistemi Fischer per il solare rispondono alle esigenze di progettazione e sono pensati per diverse tipologie di applicazione su coperture e facciate.

Le soluzioni per tetti inclinati in tegole o coppi, comuni in ambito residenziale, prevedono ganci regolabili installabili su strutture con o senza ventilazione.

I morsetti universali pressofusi sono compatibili con la gran parte dei pannelli presenti sul mercato. I profili in alluminio ad alte prestazioni sono disponibili in diverse altezze e sezioni per installazioni su tegole e lamiera.

I sistemi per coperture piane di fabbricati commerciali e industriali permettono di scegliere l’inclinazione del pannello per massimizzarne l’esposizione e sono compatibili anche con moduli di grandi dimensioni.

Fissaggi su coperture e facciate

I ganci in alluminio Rh Al offrono da due a quattro regolazioni per garantire la massima flessibilità in fase di installazione su tutti i tipi di tetti inclinati in tegole, con e senza ventilazione. La loro elevata caricabilità permette di aumentare gli interassi e ridurre il numero di fissaggi necessari.

Inoltre, Fischer lancerà a breve Pv Clip, un innovativo sistema per facciate fotovoltaiche che prevede il fissaggio direttamente a muro o, a scelta, con l’ausilio di un solo profilo verticale, in grado di semplificare e velocizzare notevolmente l’installazione in facciata grazie alla semplice connessione di una staffa e di uno speciale dado.

Solarpanel-Fix per installazione di impianti fotovoltaici

Oltre a un’assistenza tecnica qualificata, per supportare i propri clienti Fischer mette a disposizione gratuitamente Solarpanel-Fix, un software per il dimensionamento degli impianti fotovoltaici: la funzionalità Bill of Materials è pensata per aiutare i rivenditori a individuare in modo veloce e immediato i prodotti necessari all’installazione del sistema fotovoltaico.

di Franco Saro