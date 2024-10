I blocchi in laterizio con isolante integrato Normablok Più

I vantaggi dei blocchi in laterizio per pareti portanti o di tamponamento, sono da sempre la solidità, la semplicità di realizzazione e la durata nel tempo, ma per garantire anche buoni valori di isolamento termico delle murature è spesso necessaria l’applicazione di un cappotto termico esterno o l’utilizzo di isolante termico in intercapedine. Tutte lavorazioni che richiedono ulteriori interventi in cantiere.

L’innovazione dei blocchi in laterizio Normablok Più

Con Normablok Più questi interventi non sono più necessari grazie all’integrazione del nuovo polistirene additivato di grafite Neopor di BASF direttamente all’interno del blocco in laterizio e apposite fasce isolanti che eliminano il ponte termico dei giunti di malta.

L’isolamento senza cappotto termico esterno è una soluzione costruttiva sempre più diffusa che sfrutta le potenzialità dei nuovi blocchi in laterizio ad alte prestazioni termiche. Questa tecnologia permette di raggiungere elevati standard di isolamento termico senza la necessità di applicare un cappotto esterno, semplificando le lavorazioni e riducendo i tempi di cantiere.

I blocchi in laterizio di ultima generazione Normablok Più di Danesi sono caratterizzati da un’anima isolante in polistirene espanso sinterizzato (EPS) integrata all’interno del blocco stesso. Questa soluzione permette di ottenere un’elevata resistenza termica della muratura, riducendo notevolmente la dispersione di calore.

I vantaggi dei blocchi in laterizio Normablok Più

Isolamento termico

Eccellenti valori di trasmittanza termica (U=0,13 W/m2K)

Elevata inerzia termica

Garanzia di un ottimale comfort invernale ed estivo

Durata illimitata nel tempo

Elevata resistenza delle murature

Elementi specifici per murature armate

Elevata resistenza dei tamponamenti anche alle azioni fuori piano all’interno dell’abitazione.

Pareti traspiranti e permeabili al vapore

Stop alla formazione di muffe o condense superficiali e interstiziali

Eliminazione dei ponti termici grazie agli incastri a secco e alla fascia isolante tagli giunto

Elementi speciali di spessore ridotto per la correzione dei ponti termici di travi e pilastri

Miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro

Certificazione REI 240 e EI 240

Impiego di polistirene autoestinguente

Nessuna possibilità di propagazione dell’incendio classe di reazione al fuoco B-s1- dO

Elevato comfort acustico con tutte le soluzioni

Rispetto dei requisiti previsti dal DPCM 5/12/97

Tutta la linea Normablok Più permette di realizzare edifici a basso consumo energetico (NZEB o Passivi)

Impiego di polistirene HBCD Free

Polistirene e laterizio sono completamente separabili a garanzia di una totale riciclabilità

Più sicurezza con i blocchi in laterizio Normablok Più

Il tema della sicurezza antincendio delle facciate è di grande interesse e di particolare

rilevanza, soprattutto nel caso di edifici pluripiano.

Un incendio che ha origine all’interno di un edificio può infatti finire per interessarne anche le facciate. Le fiamme e i fumi caldi che si sviluppano nel locale all’interno dell’edificio, dopo aver provocato la rottura delle aperture finestrate, fuoriescono e si possono propagare ai locali superiori o adiacenti a causa dei flussi termici indotti lungo le facciate.

Eventuali cavità verticali, ad esempio facciate ventilate, possono essere vie preferenziali di propagazione degli incendi lungo le facciate; è inoltre fondamentale esaminare l’incidenza e le caratteristiche di eventuali rivestimenti esterni, come ad esempio cappotti termici.

La versione conforme CAM di Normablok Più

La linea NORMABLOK PIU’ è disponibile anche nella versione CAM conforme!

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell’Ambiente volti ad indirizzare le Pubbliche Amministrazioni e non solo, verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti, fornendo indicazioni per l’individuazione di soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il profilo ambientale.

La soluzione Normablok Più

I Normablok Più di Danesi rappresentano una delle soluzioni più avanzate per l’isolamento senza cappotto esterno. Grazie all’utilizzo del polistirene Neopor di Basf, questi blocchi offrono un’eccellente combinazione di isolamento termico, resistenza meccanica e traspirabilità.

In conclusione, una muratura realizzata con NORMABLOK PIÙ, oltre ad isolare termicamente l’edificio, è sicura sismicamente, acusticamente performante, traspirante e resistente al fuoco. Le prestazioni dell’isolante, protetto da un guscio in laterizio Poroton, sono garantite per tutta la vita dell’edificio e sono in grado di resistere anche agli eventi climatici estremi.