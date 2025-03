I Bilanci delle Costruzioni, Edizione record con i conti di 3.367 imprese

Nuova edizione record di quella che è diventata la Bibbia per tutta la filiera dell’edilizia: I Bilanci delle Costruzioni. La pubblicazione realizzata da Virginia Gambino Editore tocca la stratosferica cifra di 3.367 conti di aziende. Non solo: nella nuova edizione, riservata agli abbonati, sono stati introdotti due nuovi settori, che portano a 37 gli ambiti analizzati. Le novità riguardano gli installatori di lattoneria e le imprese di demolizione. Ma è tutto il ciclopico lavoro del Centro Studi YouTrade a essere il vero protagonista, con tabelle grafici, classifiche delle imprese. A cui si aggiungono le interviste (con le previsioni per il 2025) delle associazioni di settore.

I Bilanci delle Costruzioni, che arriva alla foliazione-monstre di 488 pagine, è uno strumento di lavoro per chi opera nella filiera dell’edilizia: riporta non solo i fatturati delle imprese oggetto dell’analisi, ma anche i parametri finanziari, che accendono una luce su quella che è la reale performance delle società. Dati che sono utili non solo per comprendere fino in fondo l’andamento della propria azienda, ma anche quella della concorrenza. Insomma, una pubblicazione che non si può perdere. E che, in questa edizione, registra il momento d’oro dell’edilizia: dopo la crescita del 25,1% registrata nel 2021, quella del 23,2% nel 2022, per il 2023 ha visto un aumento del giro d’affari del 6,9%.

Tra le imprese, sono state 939 le aziende di distribuzione di materiali, e 33 i gruppi e consorzi sotto la lente del Centro Studi YouTrade, a cui si aggiungono le cinque della Gdo/Gds. E 769 sono le aziende, con ricavi pari quasi 61 miliardi di euro, dei produttori di materiali, a cui si aggiungono le 634 società di progettazione ingegneristica, general contractor e studi di architettura, 272 imprese di costruzione, 15 di demolizione, 227 società di gestione immobiliare e sette imprese di servizi per condomini, 466 installatori di lattoneria.

