Gruppo Uce: l’e-commerce? Non è un nostro pensiero

Claudio Saggin, presidente del Gruppo Uce, spiega l’andamento del 2023 e le previsioni per il 2024.

Ci sono state novità nel 2023?

Nessuna.

E per il 2024?

Stiamo valutando l’ingresso di nuovi soci.

Come è andato il fatturato 2023?

In linea con l’anno precedente.

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Attualmente non riscontriamo alcuna difficoltà.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro gruppo?

Siamo una piccola realtà, di conseguenza con bassi costi, veloci nelle decisioni, vicini geograficamente tra i vari punti vendita e con un forte spirito di collaborazione.

Quali sono i principali servizi che offrite?

Formazione in rivendita o presso la sede del gruppo per i vari collaboratori, gestione ordini e relativa fatturazione centralizzata con scarichi multipli presso le varie rivendite.

Come siete organizzati sul fronte logistico e dei trasporti?

Per gli acquisti, quando possibile si organizzano ordini cumulativi con scarichi multipli presso le varie rivendite. Per le vendite ogni socio opera per sé con il proprio parco mezzi.

Avete una piattaforma e-commerce?

Non ancora, il nostro focus è da sempre il professionista del settore che si rivolge nella stragrande maggioranza dei casi alla rivendita di zona o più vicina al cantiere.

Riteniamo che l’e-commerce sia obiettivo del cliente privato e per prodotti che non richiedono una consulenza specifica, per i quali nostro malgrado esiste già la Gdo.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Mediamente 40 ore.

