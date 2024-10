Gruppo Rea: un’onda di cambiamenti e innovazioni

Gruppo Rea Italia e il suo Ceo, Valentino Cotugno, presidente di Confapilazio Edilizia sono sempre più accreditati e vicini alle istituzioni. Grazie al Consorzio, le istituzioni (Regione Lazio, Camera, Senato) e gli ordini di categoria incontrano gli associati: rivendite edili, imprese di costruzione, studi di ingegneria.

Una regia importante, gestita magistralmente da Rea e dal suo presidente, al fine di garantire in tempo utile le informazioni sui bandi, finanziamenti, le nuove normative, i bandi del Pnrr, il piano Mattei per le cooperazioni internazionali.

Quali novità hanno interessato il vostro consorzio nel 2023?

Nel 2023, il Gruppo Rea Italia ha stipulato un contratto di partnership con la società Edilexpo 2023, dal 27 maggio al 4 giugno, con l’obiettivo di incentivare la presenza dei fornitori e la formazione specializzata. L’obiettivo è promuovere incontri con le istituzioni della Regione Lazio e del Comune di Roma, coinvolgendo i vari assessorati e la Confapilazio-Edilizia.

Nel 2023, il Gruppo Rea Italia, in collaborazione con lo Studio di Ingegneria Rpg di Rocco Rosati di Roma e AbiCert, ente di certificazione nazionale, ha stipulato un contratto di partnership con la società organizzatrice dell’evento presso il Lingotto Fiera di Torino. Restructura è il salone leader del Nord-Ovest dedicato ai professionisti del settore edile, focalizzato sulla riqualificazione, il recupero e la ristrutturazione edilizia.

Giunto alla sua 36esima edizione, rimane un appuntamento annuale imperdibile che favorisce il dialogo tra le aziende leader del settore e i professionisti del campo. Il Gruppo Rea Italia ha dato il suo contributo sollecitando tutti i fornitori associati e le rivendite associate a partecipare nei tre giorni di fiera con i propri stand, ottenendo il patrocinio sia come Confapi-edilizia, e garantendo la presenza nei tre giorni.

Durante le tre giornate sono stati organizzati, con il nostro contributo, workshop con gli ordini di categoria, le imprese di costruzioni e i professionisti del settore.

Dal gennaio 2023 fino a dicembre 2023, fino al blocco del super bonus, abbiamo collaborato con lo studio di ingegneria Rpg di Roma. Per le 200 imprese coinvolte nel superbonus siamo stati per loro la centrale acquisti, mettendo a disposizione tutta la nostra struttura per collaborare nella realizzazione di preventivi per i numerosi condomini e cantieri coinvolti.

Abbiamo fornito formazione specializzata alle imprese coinvolte e supporto post-vendita in cantiere con molti dei nostri fornitori associati al Gruppo Rea.

Quali iniziative avete già introdotto o volete intraprendere per il 2024?

A gennaio siamo stati nominati con un contratto in esclusiva per un anno, dalla società Edilsocialnetwork B-cad. La nomina è stata data al Ceo del Gruppo Rea Italia, presidente della Confapilazio-Edilizia, Valentino Cotugno, come ambasciatore dell’edilizia internazionale, per collaborare a pieno titolo nell’organizzazione.

Questo coinvolge tutto il settore dell’edilizia nazionale e internazionale, coinvolgendo tutti i fornitori del consorzio Rea, produttori, rivenditori edili, studi di ingegneria, architettura, imprese di costruzioni, organizzando incontri, seminari, workshop, formazione specializzata, nel rispetto della sostenibilità, edilizia circolare, edilizia digitale.

La fiera di edilizia a Roma, Costruzioni Architettura e Design, è una manifestazione dal format innovativo, internazionale, certificata Isfcert Accredia.

Edilsocial Expo B-Cad Roma, dal 31 ottobre al 2 novembre 2024 presso il Convention Center La Nuvola di Fuksas, è la prima fiera di edilizia, architettura e design pensata per connettere in fiera le aziende produttrici, i più importanti studi di progettazione internazionali, buyer e business developer.

Il nuovo concetto di fiera, unico nel suo genere, giunto alla terza edizione, torna in Italia, a Roma nel 2024, dopo aver fatto tappa negli Emirati Arabi, con una ulteriore evoluzione del format, per permettere un sicuro business e matching direttamente in fiera tra aziende e professionisti di tutto il mondo.

Un pubblico B2B altamente selezionato, profilato e di qualità. Interconnessione e interrelazione tra progettazione e realizzazione, edilizia, architettura e design uniti in un unico luogo per relazionarsi e confrontarsi su prodotti innovativi e sulle principali tematiche di settore in eventi di alta formazione internazionali.

Siamo stati invitati come relatori ed esperti del settore dei materiali da costruzione, rappresentando il Gruppo Rea Italia, al prestigioso evento Ceo Life presso Piazza Montecitorio a Roma. È stata organizzata una tavola rotonda dalla Gabetti Property con il tema Incidenza della componente immobiliare sulla riduzione di CO 2 .

Abbiamo partecipato, a seguito di un bando regionale vinto (siamo stati scelti tra le 25 aziende del Lazio come la società più accreditata a rappresentare il Building nel Piano Mattei sulla internazionalizzazione e cooperazione), alla collettiva organizzata dalla Presidenza della Regione Lazio Innova, in occasione dell’evento internazionale Codaway presso il polo fieristico Roma Fiere.

A giugno 2024 abbiamo collaborato e partecipato, grazie a un contratto di partnership, alla fiera del Sud a Caserta, Sed. Abbiamo portato i nostri fornitori associati e rivendite edili, organizzando eventi formativi specializzati con le associazioni di categoria della Campania.

Come è andato il fatturato 2023?

Abbiamo avuto un aumento del fatturato del 20% rispetto al 2022.

Quali sono le vostre aspettative per quest’anno?

L’obiettivo è mantenere un fatturato in linea con quello del 2023 e ottenere una maggiore redditività. Il 2023 è stato un anno pieno di soddisfazioni grazie ai bonus in edilizia.

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Fortunatamente molto buona, siamo sempre stati molto attenti a questo parametro, per noi fondamentale.

Nel corso del 2023 avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

I nuovi Fornitori Associati Gruppo Rea 2023/2024: Brilloner, Cesam, Daikin, Dryvit, Ecobel, Ft, Flex, Flowcrete, Gad Amianto, Geal, Illbruk, Kerakoll, Marco Mammoliti, Nomentana Tende, Nudura, Nullifire, Poron, Sanindusa, Torggler, Tremco, Vaga Gruppo Mapei, Vandex, Vmd, V-Tac, Wrgroup, Zep.

Come servizi: Training Academy partenership Gruppo Rea Italia, politiche attive del lavoro, formazione finanziata, agenzia del lavoro, accreditata in Regione Lazio, sedi Roma e Provincia, Bruxelles, Training Academy tra formazione e lavoro.

La Training Academy è ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio con l’obiettivo di aiutare i giovani e i lavoratori a entrare nel mondo del lavoro in modo più veloce attraverso corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Lazio.

Grazie alla pluriennale esperienza nell’ambito della formazione professionale la Training Academy ha accresciuto il numero di servizi orientati al mondo del lavoro per privati e aziende. Orientiamo, formiamo, accompagniamo.

Corsi di formazione professionale: Agenzia per il lavoro riconosciuta dalla Regione Lazio. Servizi per le aziende, progetti europei.

Avete progetti e/o investimenti in programma?

Nel 2024, abbiamo investito nell’acquisto di un nuovo ufficio, attualmente in fase di ristrutturazione, 500 metri quadrati situato in un’area industriale strategica della Provincia di Roma.

Di questi, 300 metri quadrati saranno dedicati a una sala corsi di ultima generazione, unica nel suo genere, che sarà la casa dell’edilizia specializzata, delle istituzioni, degli ordini. Qui, fornitori, tecnici, installatori, magazzinieri, artigiani avranno la possibilità di fare formazione.

Gli artigiani potranno ottenere le certificazioni accreditate attraverso l’ente di certificazione Accredia, con il rilascio di tutti i patentini obbligatori del settore edile attraverso la società Cnl Accademia con la loro piattaforma online certificata e la Training Academy in presenza in aula.

Nel 2024 siamo stati vincitori di un bando e accreditati tramite un bando vinto attraverso Lazio Innova, Regione Lazio, nel progetto Codeway Piano Mattei per la formazione specializzata e cooperazione internazionale.

Questo progetto riguarda l’approvvigionamento di materiali edili, attrezzature e tutti i materiali per l’efficientamento energetico nei paesi e tra le maestranze in via di sviluppo, in particolare in Africa.

Rilevate tensioni sui prezzi o su qualche materiale?

Sicuramente nel 2024, visto il blocco del superbonus e di tanti altri bonus in edilizia, molti materiali legati all’efficientamento energetico non saranno più obbligatori e ci sarà un fortissimo calo di fatturato, come per il ciclo completo del cappotto e i serramenti.

Per altri prodotti, come le pompe di calore e i pannelli solari, visto l’adeguamento obbligatorio nelle nuove costruzioni, ci sarà una forte richiesta del mercato.

Come gestite i listini a livello di gruppo/consorzio?

Proponiamo ai nostri associati di inserire i loro cataloghi, listini e schede prodotto nel nostro marketplace, secondo in Italia dopo Mano Mano, online dal 1999 su www.magazzinoedile.it. Questa piattaforma permette al fornitore, una volta inserito il suo catalogo in Csv e listino, di fare la sua scelta a livello commerciale: dropshipping, b2b, b2c.

L’utente che entra, sia un privato o con partita Iva, attraverso l’intelligenza artificiale, può beneficiare di una scontistica personalizzata in base alle politiche del fornitore.

È un sistema veloce e pratico sia per chi acquista sia per chi ordina, e rappresenta un enorme vantaggio per il fornitore di far vedere il suo brand, prodotto e prezzi in tutto il mondo, attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, senza inviare lo scomodo catalogo in Pdf tramite email che spesso finisce nel cestino o nello spam.

Con l’eliminazione di tutta la carta e dei cataloghi, si evita la consegna del catalogo cartaceo a mano presso la rivendita. In questo progetto, il Gruppo Rea Italia sostiene la riduzione del Co2.

I bonus si sono ridotti drasticamente: quale impatto vi attendete?

Ci sarà sicuramente una riduzione dell’inflazione con un abbassamento dei prezzi, vista la bassa richiesta della domanda causata dal blocco dei bonus e incentivi nell’edilizia.

Quanti dei vostri associati lavorano su progetti legati al Pnrr?

Un nostro associato è molto vicino ai progetti Pnrr, la società di ingegneria Rpg di Rocco Rosati di Roma.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

Sicuramente poca informazione dei bandi, spesso complessi nel partecipare, scadenze molto brevi nella presentazione delle domande aziende e imprese di progettazione che si devono strutturare con le certificazioni Bim dal gennaio 2024 obbligatorie.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro consorzio?

Siamo un consorzio, un gruppo che da oltre dieci anni si è diversificato dai classici gruppi di acquisto. Puntiamo sulla sostenibilità, sull’edilizia digitale, sull’edilizia circolare, trasversalmente lavoriamo con le istituzioni, sulla comunicazione nei social media, sulla formazione specializzata e sul fare sinergie con i nostri fornitori associati, non solo con le classiche rivendite edili, ma portiamo i loro prodotti anche con gli studi di ingegneria, architettura, geometri, imprese di costruzione, nelle fiere, convegni, workshop con gli artigiani.

Collaboriamo con gli studi di progettazione nei loro computi metrici, nel consigliare i migliori materiali da inserire. Portiamo i nostri fornitori, rivenditori in mercati anche internazionali attraverso la Confapi, Ice, ministero degli Esteri, nelle fiere di settore a livello nazionale nelle nostre collettive.

Portiamo i nostri associati a partecipare nei workshop, seminari, presso la presidenza della Regione Lazio, Camera, Senato, incontri con gli assessorati del settore edile, ordini di ingegneria, architettura, geometri, incontri con le camere di commercio nazionali e internazionali.

Offriamo formazione finanziata attraverso i fondi interprofessionali, politiche attive del lavoro, siamo costantemente aggiornati sui bandi regionali, nazionali, europei a fondo perduto, finanza agevolata, attraverso le nostre società accreditate in Regione Lazio e la Confapi Edilizia.

I servizi che offriamo ai nostri associati sono completamente gratuiti fino alla presentazione delle pratiche, siamo sicuramente un grande valore aggiunto.

Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri associati?

Offriamo formazione finanziata, politiche attive del lavoro, assistenza nelle assunzioni con i bonus, ricerca del personale specializzato, utilizzo del fondo nuove competenze, e supporto per l’Edilizia 5.0.

Attiviamo e forniamo assistenza con la presentazione dei bandi regionali, nazionali, europei. Inoltre, offriamo consulenza fiscale e assistenza legale.

Come siete organizzati sul fronte logistico e dei trasporti?

Non abbiamo logistica, ci affidiamo alla logistica dei nostri fornitori.

Avete una piattaforma e-commerce?

Sì, sta andando molto bene, ogni anno la registrazione dei cataloghi cresce del 60%. Ormai il catalogo cartaceo è andato in pensione.

Marketplace dell’edilizia specializzata online dal 1999 www.magazzinoedile.it a servizio di tutti i fornitori che intendono fare dropshipping B2B, B2C con i loro cataloghi prodotti.

A che punto è la digitalizzazione del gruppo?

Siamo online dal 1999, da portale d’informazione del settore edile, trasformato nel 2015 nel primo marketplace specializzato dell’edilizia.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Otto ore al mese per 50 associati, 4 mila ore all’anno

Quali argomenti riscuotono più interesse?

Utilizzo pacchetto Office–Excel, social media, comunicazione e vendita, personale da banco e da piazzale, up selling cross selling, corso manageriale e gestione del personale per titolari d’azienda, corso sui bilanci, corsi di lingua inglese.

Identikit