Gruppo Made – Assoposa: formazione, assistenza e consulenza tecnica ai soci

Gruppo Made ha siglato una partnership con Assoposa (Associazione dei posatori) per garantire alle rivendite aderenti al network assistenza e consulenza ai soci, in merito a problemi sia generali che specifici, legati alla professione (ad esempio: assistenza tecnica, assistenza legale, proposte di polizze assicurative, e così via), oltre a ulteriore visibilità.

La filosofia di Assoposa è perfettamente in linea con quella di Gruppo Made, perché vuole promuovere lo sviluppo e l’innovazione dei prodotti e delle tecnologie, in questo caso collegati alla posa e alla professione del posatore piastrellista.

Le rivendite aderenti al network Made possono contare su consulenze tecniche telefoniche gratuite dai tecnici di Assoposa, ma anche vere e proprie assistenze tecniche a prezzi calmierati da parte dei posatori professionisti sul territorio, formati e certificati da Assoposa. Tutto ciò con l’obiettivo di offrire ai clienti un servizio «chiavi in mano», dalla progettazione alla posa in opera.

Ancora, in caso di controversie o di problemi di posa riscontrati in cantiere è possibile richiedere l’assistenza tecnica di Assoposa che risponderà attraverso i suoi tecnici specializzati.

Tutti i punti vendita con showroom aderenti al Gruppo hanno anche i vantaggi della visibilità sul sito Assoposa, l’assistenza tecnica, la reperibilità posatori, oltre alla formazione tecnica per personale interno e ai Seminari per progettisti sulla Norma UNI 11493.

Inoltre, con questo accordo tutti i punti vendita vengono inseriti nella funzione di “Ricerca” presente nel sito internet dell’Associazione. Questo efficace mezzo pubblicitario permette a chiunque di poter cercare nella zona di interesse tutti gli show-room aderenti a Gruppo Made, aumentando le possibilità di trovare nuovi clienti.

L’importanza di questo accordo è anche sottolineata dall’ingresso, all’interno del Consiglio direttivo di Assoposa, nella sezione rivenditori, di Gian Luca Bellini, direttore generale di Gruppo Made, e di Emanuele Loperfido della rivendita Edil Loperfido di Matera, fra i soci fondatori del Gruppo.

1 di 2

L’elezione si è svolta lo scorso 31 marzo in occasione dell’Assemblea nazionale di Assoposa presso l’Auditorium di Confindustria Ceramica: come da statuto, si è votato per il rinnovo delle cariche del consiglio del direttivo, della presidenza e della revisione dei conti.

Oltre a Bellini e Loperfido, nella sezione rivenditori, sono stati eletti Paolo Colombo, Gigi Succurto, Gianluca Zanutta.