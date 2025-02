Gianni Simionato, Fibre Net: «In arrivo novità per rafforzare la leadership nel rinforzo strutturale»

Negli ultimi vent’anni Fibre Net Group si è affermata come leader indiscusso nel settore del rinforzo strutturale grazie al suo approccio innovativo e alla sua capacità di creare valore attraverso materiali fibrorinforzati.

Gianni Simionato, direttore vendite della business unit Edilizia di Fibre Net, descrive l’evoluzione, la crescente domanda di mercato e le politiche di espansione dell’azienda.

Qual è la fotografia del gruppo oggi?

Fibre Net Group è una realtà completamente made in Italy protagonista nel settore dei rinforzi strutturali con materiali compositi.

È un gruppo molto dinamico e costantemente alla ricerca dell’eccellenza: i continui investimenti in R&D, lo sviluppo di soluzioni innovative, affidabili e certificate hanno portato Fibre Net a una costante crescita nel mercato italiano ed estero.

Oggi il Gruppo è in grado di offrire una proposizione a 360 gradi nella messa in sicurezza, nel rinforzo e ripristino del patrimonio del costruito. Alla base dei nostri valori ci sono l’attenzione alla qualità, il costante supporto a progettisti e imprese a partire dalla fase di ideazione fino alla assistenza diretta in cantiere nelle fasi di installazione.

Inoltre, poniamo molta attenzione anche all’affiancamento e formazione alla nostra rete di rivenditori. Tutto è garantito da un importante team tecnico e commerciale, che da sempre considera il progettista e il cliente un patrimonio importante da seguire e supportare.

Fibre Net sviluppa il proprio business nel settore dell’edilizia pubblica e privata, delle infrastrutture e dell’industria, offrendo una completa gamma di sistemi sempre in costante sviluppo e aggiornamento.

Il futuro del Gruppo si svilupperà nel segno della coerenza, mantenendo il focus sui rinforzi e ripristini, con un approccio tecnico in linea con la nostra missione aziendale e con sguardo attento verso le sfide di un mercato che continuamente evolve e richiede soluzioni sostenibili ed efficaci.

Fibre Net è ormai una scelta di riferimento per il mercato. Perché i clienti chiedono le soluzioni dell’azienda?

Il successo di Fibre Net risiede nella capacità di anticipare le esigenze del mercato offrendo soluzioni affidabili, innovative e sostenibili. I clienti ci riconoscono come «Gli specialisti del rinforzo strutturale» in grado di offrire un servizio tecnico e una gamma di sistemi completi che trovano applicazione nelle diverse esigenze di cantiere.

I nostri sistemi CRM (Composite Reinforced Mortar), FRP (Fibre Reinforced Polymer) e FRCM (Fabric Reinforced Cementitious Matrix) sono sinonimo di alta qualità per la realizzazione dei loro progetti.

La nostra attenzione verso la certificazione di prodotti, l’impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative, comprese quelle progettate su misura, la formazione continua offerta dalle numerose Academy edilizia, recentemente estese al settore delle infrastrutture, il supporto operativo nelle diverse fasi di cantiere e l’attenzione alla sostenibilità ambientale ci rendono un partner di fiducia per tutta la filiera delle costruzioni.

La combinazione tra ricerca avanzata, produzione interna e supporto tecnico è ciò che ci differenzia sul mercato; questa flessibilità operativa rappresenta un ulteriore elemento distintivo che fa la differenza per i nostri clienti.

Come risponde Fibre Net alle crescenti esigenze del mercato delle rivendite?

La distribuzione rappresenta per noi un canale strategico. Da anni Fibre Net è presente nelle principali rivendite italiane con i propri sistemi, e puntiamo a rafforzare ulteriormente l’attenzione verso questo segmento, considerato fondamentale per la nostra crescita e per una presenza sempre più capillare sul territorio.

A partire dal 2025, amplieremo la nostra offerta con nuovi prodotti afferenti alle linee CRM, FRCM e FRP. Particolare attenzione verrà data anche alla gamma di malte tecniche e civili, strettamente collegate ai nostri sistemi.

L’obiettivo è offrire ai rivenditori un portafoglio di soluzioni integrate che soddisfino le esigenze di una clientela sempre più attenta a qualità e sostenibilità. Garantiamo, inoltre, l’assistenza tecnica di personale altamente specializzato, pronto a supportare la rivendita in ogni necessità. Fibre Net non è solo prodotto, ma anche servizio e vicinanza al cliente.

Quali sono le novità in arrivo per il 2025?

Siamo particolarmente soddisfatti dell’introduzione delle nuove reti Ri-Struttura Force per il sistema CRM, uniche per prestazioni e affidabilità.

Per il sistema FRCM, le 26 nuove configurazioni di C-Matrix offriranno una versatilità senza precedenti per molteplici applicazioni.

Stiamo, inoltre, sviluppando numerosi progetti da presentare al mercato, con l’obiettivo di offrire una gamma di sistemi sempre più completa e innovativa per il rinforzo strutturale. Continueremo a investire in ricerca e sviluppo per garantire prodotti certificati, sostenibili e di elevata qualità, consolidando ulteriormente la nostra leadership nel settore.

In termini di sostenibilità, quali sono le iniziative principali di Fibre Net?

La sostenibilità, dicevamo, è un valore centrale per Fibre Net. Utilizziamo energia rinnovabile, tecnologie a basso consumo energetico e materiali compatibili con l’ambiente. Promuoviamo la progettazione circolare, riducendo i rifiuti e valorizzando gli scarti.

Tutte le attività di sostenibilità praticate si concretizzano nell’ottenimento di certificazioni Epd sui diversi prodotti, che sono quindi sviluppati per essere Cam compliant.

Ciò garantisce maggiore sicurezza in un mercato, come quello dell’edilizia, che pone sempre crescente attenzione a questi requisiti, fondamentali anche nel contesto del Pnrr. Questo approccio ci permette di offrire soluzioni innovative che rispondono non solo alle esigenze tecniche, ma anche a quelle ambientali, economiche e sociali.

Come si è concluso il 2024 per Fibre Net e quali sono le prospettive per il futuro?

Il 2024 è stato un anno complesso, che ha richiesto un impegno significativo da parte di tutta l’organizzazione. Tuttavia, l’avvio di cantieri legati al Pnrr ha rappresentato un segnale positivo, permettendoci di guardare al 2025 con ottimismo.

In un contesto economico sfidante, abbiamo risposto rafforzando i nostri investimenti in innovazione, formazione, sostenibilità e risorse umane, per garantire un servizio di eccellenza.

Questo approccio ci consente di affrontare il 2025 con fiducia, puntando a consolidare ulteriormente la nostra leadership nel settore con un focus costante sul cliente. Siamo pronti ad affrontare le sfide future e a cogliere nuove opportunità di crescita.