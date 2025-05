Gianni Simionato, Fibre Net: con Teknowool un’offerta perfettamente integrata

Gianni Simionato, direttore vendite Italia Business Unit Edilizia Fibre Net azienda leader nel rinforzo strutturale, ci illustra le prospettive della strategica partnership con Teknowool, focalizzandosi sulle sinergie e le soluzioni innovative per il consolidamento edilizio.

Fibre Net è un marchio leader nel consolidamento e rinforzo strutturale. Che cosa vi ha spinto a collaborare con Teknowool?

La collaborazione con Teknowool è stata motivata dal nostro desiderio di lavorare con un partner che valorizza fortemente la formazione del proprio personale.

Teknowool si distingue infatti per l’impegno nella formazione tecnica della sua rete vendita, che si traduce in un elevato livello di competenza e professionalità.

Questa attenzione alla crescita professionale e alla qualità delle competenze rappresenta per noi un elemento chiave che ha rafforzato la nostra decisione di collaborare con loro.

Inoltre, il loro approccio orientato alla ricerca di supporto e formazione tecnica, più che di semplici soluzioni a basso costo, si allinea perfettamente con i nostri valori e obiettivi di offrire servizi e prodotti di alto livello ai clienti.

Quali valori o strategie comuni avete riscontrato? E come questa sinergia rappresenta un’evoluzione della vostra rete distributiva?

La sinergia principale tra Fibre Net e Gruppo Teknowool deriva dalla condivisione di una volontà comune di proporre soluzioni tecniche mirate, basate sulle reali esigenze del cliente.

Il Gruppo Fibre Net, da sempre, considera la formazione tecnica della propria rete vendita, sia interna che esterna, come un elemento fondamentale per garantire proposte di sistemi di alta qualità e affidabilità.Questa stessa filosofia caratterizza anche il Gruppo Teknowool, creando una base solida per una collaborazione efficace.

Ritengo che, unendo le competenze e l’approccio professionale di entrambe le aziende, si possa portare avanti con attenzione e competenza l’offerta di sistemi Fibre Net sul mercato, rafforzando la presenza e la fiducia dei clienti attraverso soluzioni personalizzate e ben supportate.

Quali soluzioni del vostro portafoglio si integrano meglio con l’offerta Teknowool?

Fondamentalmente tutte. Teknowool, muovendosi su tutto il territorio nazionale, ovviamente incontra delle esigenze diverse e specifiche per ogni area.

A puro titolo di esempio, sicuramente nell’area lombarda, l’antisfondellamento o l’antiribaltamento sono tematiche molto importanti, mentre nel Centro Italia, in aree vicine o direttamente in zona Cratere, diventano strategici i sistemi quali Crm Ri-Struttura o Frp.

In ogni caso, tutto l’ambito dell’edilizia pubblica e privata è un target di riferimento importante che abbraccia tutti i nostri prodotti e sistemi.

Esiste poi tutto il mondo delle infrastrutture di territorio, gestite a livello comunale, provinciale, da Città metropolitane o dai consorzi e bonifica che in questo momento, grazie ai fondi del Pnrr è in forte fermento e offre molte opportunità a Fibre Net e ai nostri partner, e dove le nostre soluzioni con sistemi di rinforzo e malte tecniche trovano ampia applicazione.

Ci sono settori, come edilizia industriale, infrastrutture o retrofit, in cui vi aspettate una maggiore crescita condivisa?

Puntiamo molto al mondo dell’edilizia, quindi ristrutturazioni di edifici pubblici e privati, delle grandi infrastrutture e delle infrastrutture di territorio, dove vediamo almeno per i prossimi due anni un potenziale di crescita estremamente alto grazie ai fondi Pnrr.

Che tipo di supporto tecnico e commerciale avete attivato per accompagnare Teknowool in questo percorso di partnership?

Per prima cosa, abbiamo invitato circa 30-35 commerciali di Teknowool provenienti da tutta Italia presso il nostro Headquarter di Udine, per partecipare a una giornata di formazione tecnica di base. L’obiettivo era offrire loro l’opportunità di acquisire maggiore autonomia nel mercato dei rinforzi strutturali.

Questo incontro ha riscosso un riscontro positivo ed è stato anche un’importante occasione per mostrare a Teknowool la nostra realtà. È stato molto significativo far loro comprendere che in Fibre Net svolgiamo un’attività importante di produzione, ricerca e sviluppo, analisi di laboratorio.

Successivamente, in ogni area di riferimento di Teknowool in Italia, la nostra rete vendita e i nostri tecnici si sono resi disponibili per fornire supporto commerciale e tecnico quotidiano alle filiali, approfondendo i vari temi specifici. Intendiamo proseguire su questa strada, organizzando altri eventi di formazione che riteniamo fondamentali per il successo condiviso.

Avete già pianificato corsi congiunti o attività formative attraverso Teknoschool? Quali sono i temi più strategici da affrontare oggi con i professionisti?

Abbiamo intenzione di organizzare delle attività di formazione rivolte a progettisti, imprese e installatori, appoggiandoci a Teknoschool per far conoscere i nostri prodotti e sistemi.

È nostra intenzione inoltre, invitare progettisti e imprese facenti parte del network Teknowool alla nostra Academy a Udine.

L’ambito di maggior interesse in questo momento è quello dell’edilizia pubblica. Riteniamo strategico far conoscere ai professionisti le soluzioni per il rinforzo e ripristino di edifici ed infrastrutture, ambito di forte interesse in questo momento e nel quale i fondi Pnrr stanno offrendo grandi opportunità per permettere la messa in sicurezza dei nostri edifici ed infrastrutture pubbliche.

Fibre Net è molto attiva in ambito R&S. State lavorando a nuove soluzioni?

Il punto di forza di Fibre Net risiede nella sua forte attenzione alla ricerca e sviluppo, ambito in cui l’azienda ha sempre investito considerevoli risorse.

Questo impegno continuo permette a Fibre Net di essere costantemente all’avanguardia, sviluppando nuovi prodotti e sistemi innovativi che rispondono alle esigenze del mercato e rafforzano la sua posizione competitiva.

Come immaginate possa evolversi la partnership con Teknowool nei prossimi tre-cinque anni? Quali sono gli obiettivi comuni a medio termine?

Il nostro obiettivo a breve-medio termine è di rendere i prodotti e sistemi Fibre Net sempre più familiari al Gruppo Teknowool e a tutta la loro rete vendita e tecnica.

La strategia di formare e rendere la rete vendita, sia interna che esterna, più autonoma contribuirà a creare un team più competente e sicuro, capace di cogliere le opportunità di mercato con maggiore efficacia.

Inoltre, il periodo di tre-cinque anni rappresenta un arco temporale ideale per consolidare questa crescita, considerando la natura proattiva di Teknowool e la sua continua ricerca di nuove opportunità.

Collaborando strettamente, si potranno sviluppare progetti innovativi e raggiungere obiettivi ambiziosi, sfruttando appieno il potenziale di Fibre Net e Teknowool e creando una base solida per il futuro.

di Veronica Monaco