Gardena presenta le soluzioni ideali per un giardino impeccabile

Con l’avvicinarsi della bella stagione, trascorrere del tempo nel proprio giardino diventa un autentico piacere. Tuttavia, per assaporare appieno questa esperienza, è essenziale mantenere gli spazi verdi puliti e ordinati. Con la nuova Pinza da giardino 4 in 1 ed il Sacco rifiuti pop-up rettangolare di Gardena, mantenere il giardino in ordine diventa un compito facile ed ecologico, permettendoci di vivere al meglio i nostri momenti all’aria aperta.

Pinza da giardino 4 in 1: la versatilità al servizio del giardinaggio

La pinza da giardino 4 in 1 Gardena facilita il lavoro in giardino grazie alle sue molteplici funzioni. Questo strumento consente di afferrare, infilzare, raschiare e rastrellare i rifiuti con estrema facilità.

Tante funzioni: la pinza 4 in 1 permette di svolgere diverse attività con un unico strumento, dall’afferrare i rifiuti all’infilzare la frutta marcia, raschiare lo sporco e rastrellare le foglie.

Pratico: l’impugnatura ergonomica è comoda e maneggevole, permette di lavorare da diverse angolazioni senza sforzo.

Lavorazione di alta qualità: prodotta in Europa, la pinza garantisce una lunga durata e prestazioni eccellenti.

Ecologico: realizzata per oltre il 70% in plastica riciclata proveniente da rifiuti domestici, la pinza rappresenta un esempio di sostenibilità.

La pinza Gardena è dotata di due spazzole intercambiabili e di una testina girevole, che ne aumentano la versatilità. È l’ideale per chi desidera mantenere il giardino pulito senza compromettere la propria postura.

Sacco rifiuti da giardino pop-up rettangolare: praticità e robustezza in un solo prodotto

Il sacco rifiuti da giardino pop-up rettangolare, disponibile nella misura M o L, è stato progettato per facilitare la raccolta dei rifiuti verdi in modo ergonomico e sostenibile.

Ergonomico: la forma rettangolare permette di rastrellare i rifiuti direttamente nel sacco, riducendo la necessità di chinarsi e migliorando la postura durante il lavoro.

Lunga durata: grazie alla base rinforzata, il sacco è particolarmente robusto e adatto a un uso prolungato.

Massima flessibilità: regolabile in tre diverse altezze, il sacco si adatta a varie esigenze di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Ecologico: come la pinza, anche il sacco è realizzato per oltre il 70% in plastica riciclata proveniente da rifiuti domestici.

Il sacco è dotato di quattro cinghie di trasporto integrate, che facilitano il trasporto dei rifiuti verdi anche su terreni accidentati. Inoltre, quando non viene utilizzato, può essere appiattito e conservato in modo salvaspazio.

Un impegno per la sostenibilità e la qualità

Gardena si impegna a promuovere un giardinaggio sostenibile. Entrambi i prodotti sono realizzati con materiali riciclati e offrono una garanzia a lungo termine.