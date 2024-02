Bergstone, l’arte di interpretare le sfumature naturali della roccia

Cielo e montagne si incontrano grazie a Bergstone, la collezione effetto pietra di Ceramica Sant’Agostino che evoca l’eleganza delle cime e le suggestioni della roccia. Materiale che permette di ricreare un contesto naturale, rendendo sia indoor che outdoor armonici ed eleganti.

La naturalezza di Bergstone

L’elemento pietra è declinato in sette colorazioni, tra sfumature fredde e nuaces più calde: light, pearl, ivory, sand, grey, dark e black richiamano gli elementi naturali del paesaggio montano per uno spazio architettonico indoor elegante o un outdoor che ricorda la natura.

Pietra alpina e il contatto materico sulla superficie della piastrella sono realizzati in stampa digitale, grazie alla tecnologica Carve3D, che le conferisce maternità visiva e tattile, assicurando piacevolezza della superficie, facilità di pulizia e manutenzione. Inoltre, per garantire un effetto di continuità tra interni ed esterni, ogni lastra della collezione è pensata come una composizione omogenea.

La collezione

La collezione viene proposta in tre finiture di superficie: Net-Plus, per le applicazioni interiori sia a pavimento che a parete. Rigato, per applicazioni interior come rivestimento, Antiscivolo As e As 2.0 (9mm e 20mm) per l’esterno, per rendere la superficie pratica e sicura garantendo un elevato standard estetico e stilistico.

Bergstone offre un ampio ventaglio di declinazioni architettoniche oltre ad essere sia indoor che outdoor, a pavimento e come rivestimento, la serie si presta ad un perfetto connubio con stili e collezioni più giocosi e colorati, per un risultato dalla forte personalità, ma allo stesso tempo versatile e raffinato.

Bergstone presenta infatti una ricca gamma formati, dai principali 120×120, 60×120, 90×90 e 60×60, a quelli di dimensioni più ridotte 30×60 e 15×15: la collezione è così in grado di inserirsi all’interno di molteplici progetti e di soddisfare le necessità di diverse destinazioni d’uso, sia in ambito residenziale, sia contractor.

Anche i mosaici e i pezzi speciali, come battiscopa e gradini, contribuiscono ad arricchire la flessibilità della gamma prodotti. L‘anima decorativa della collezione offre la superficie rigata, che accentua maternità e invita all’esperienza tattile, nel formato 60×120, il Mosaico 30×30 a tessere quadrate e il Plus 30×30 a listelli rettangolari.