Fratelli Baiano tra i migliori distributori internazionali di ceramica

Premiati a Cersaie 2024 i migliori distributori internazionali che si sono maggiormente distinti nei rapporti con l’industria ceramica italiana.

I Confindustria Ceramica Distributor Awards, giunti alla 28esima edizione, sono destinati alle migliori aziende di Italia, Francia, Germania e Austria che hanno saputo costruire rapporti di partnership con il settore ceramico nazionale. A pesare nella scelta della giuria anche l’essersi particolarmente distinti per fedeltà al prodotto italiano, la durata dell’attività e il volume d’affari, la competenza e professionalità dimostrati negli anni, la solvibilità e la correttezza commerciale, gli investimenti effettuati a favore della conoscenza e dell’impiego delle piastrelle di ceramica “made in Italy”.

Per l’Italia si è aggiudicato il premio Fratelli Baiano Srl di Baiano Casa di Quarto (Napoli), azienda fondata nel 1965, attiva con uno showroom di oltre 3.000 metri quadrati e 35 dipendenti e con vendite di piastrelle derivanti per il 95% da ceramiche italiane.

Per la Francia premiate ex aequo la Bob Carrelage di Hyères, con 7 punti vendita, 50 collaboratori e un fatturato complessivo annuo di 20 milioni di euro, con il 70% di vendite di piastrelle dato da ceramiche italiane, e la Forgiarini Sas di Kogenheim, con 4 showroom, 70 dipendenti e un fatturato complessivo annuo di oltre 14 milioni di euro, con vendite di piastrelle composte per il 78% da ceramiche italiane.

Per la Germania è premiata la Unternehmensgruppe Aug. Hohne Sohne Harry’s Fliesenmaerkte di Amburgo, 118 anni di attività, un fatturato di 24 milioni di euro, che opera con 105 dipendenti in 10 punti vendita e che il 43% delle vendite deriva da piastrelle prodotte in Italia.

Infine per l’Austria il migliore distributore è Beinkofer GesmbH & Co. KG di Linz, che celebra proprio nel 2024 i 100 anni di attività. 105 dipendenti presenti in 9 punti vendita e un fatturato totale di 37 milioni di euro. Il 62,5% delle vendite di piastrelle di ceramica è dato da collezioni italiane.