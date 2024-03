Fiv, soluzioni di riscaldamento per la ristrutturazione del bagno

Quando si rinnova un bagno, oltre all’aspetto generale che riguarda i colori delle pareti, il tipo di pavimentazione e lo stile dei sanitari, è importante considerare anche il riscaldamento.

Una ristrutturazione del bagno è il momento migliore per interrogarsi sull’impianto di riscaldamento. Si può pensare ad esempio all’utilizzo di uno scaldasalviette idronico Canaletto e Caravaggio.

Se durante la ristrutturazione di un bagno si riscontrano difficoltà nel collegare lo scaldasalviette all’impianto di riscaldamento esistente (centralizzato e/o a pavimento), un’ottima alternativa può essere uno scaldasalviette elettrico Canaletto E, utile per preriscaldare e asciugare gli asciugamani ottenendo quel rapido e piacevole aumento di temperatura nell’ambiente.

Prima di decidere quale sia il miglior sistema di riscaldamento per qualsiasi bagno, è fondamentale capire che questa stanza, spesso, differisce dalle altre stanze della casa.

Tende ad essere più piccola e, soprattutto, ad avere alti livelli di umidità, il che crea l’ambiente perfetto per il proliferare della muffa, se lo spazio non è riscaldato e ventilato correttamente.

Per ovviare alle problematiche precedentemente elencate è possibile integrare nel bagno, oltre agli scaldasalviette idronici ed elettrici, le unità di ventilazione meccanica di tipo puntuali Vmc.

Oggi i bagni sono oasi di benessere. Quindi, quando si esegue una ristrutturazione del bagno, è particolarmente importante esaminare le varie opzioni per riscaldare lo spazio tenendo conto delle dimensioni e della disposizione della stanza.

Per aiutarti a scegliere uno scaldasalviette da bagno o il sistema di riscaldamento più adatto in generale per tutta l’abitazione, ti elenchiamo alcune idee:

Il sistema di riscaldamento radiante FivPav è diventato sempre più popolare sia nel caso di bagni nuovi che di bagni rinnovati. Non solo per il comfort che offre, mantenendo i piedi nudi sempre belli e caldi, ma anche perché, nel caso di riscaldamento a pavimento, elimina la necessità di trovare spazio sulla parete o sul pavimento per posizionare un radiatore.

A seconda delle dimensioni del bagno, gli scaldasalviette possono essere la principale fonte di calore o fungere da soluzione di riscaldamento aggiuntiva.

Oggigiorno i radiatori da bagno sono disponibili in diversi materiali, design e dimensioni, in modo da poter essere facilmente integrati in qualsiasi stile di bagno. Basti pensare all’assortimento Figuresse, disponibile in vari colori di tendenza e forme attraenti e uniche.

