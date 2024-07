Fassi espande la propria posizione nel mercato tedesco acquisendo Bavaria Fahrzeugbau

Il gruppo internazionale Fassi che opera in diversi ambiti del trasporto e del sollevamento con diverse aziende, in cui spicca nel ruolo di riferimento Fassi Gru Spa, ha acquistato recentemente Bavaria Fahrzeugbau. Durante una recente visita agl’impianti tedeschi, Giovanni Fassi, amministratore delegato dell’azienda italiana di gru articolate, sottolinea l’importanza del mantenimento di un solido rapporto con tutti i dipendenti.

Fassi acquisisce Bavaria Fahrzeugbau

Il Gruppo Fassi annuncia durante il mese di giugno 2024 l’acquisizione di Bavaria Fahrzeugbau. Il gruppo di aziende multinazionale guidato dall’omonimo costruttore italiano di gru articolate con sede ad Albino (Italia), ha confermato l’intenzione di voler proseguire l’attività dell’azienda situata in Franconia settentrionale nel settore della costruzione dei veicoli speciali.

Bavaria Fahrzeugbau nasce dalla fusione delle aziende Albert Fahrzeugbau, Zanner Fahrzeugbau e Nüsslein Michael Fahrzeugaufbauten. Con circa 130 dipendenti, questa realtà industriale rappresenta uno dei principali fornitori di soluzioni di carrozzeria personalizzate per veicoli commerciali e pesanti, pensate per diversi ambiti: dall’idraulica ai veicoli refrigerati, dai cassoni ribaltabili alle gru articolate per autocarro e non solo.

Giovanni Fassi insieme a Emilio Bertazzi, Fassi Sales Director di Fassi Gru Spa, Thomas Moucka, Amministratore Delegato di Fassi Deutschland, Bernhard Fischinger, il nuovo Amministratore Delegato di Bavaria e gli Amministratori Delegati operativi in loco Mario Borchert e Klaus Seifert, hanno voluto incontrare e salutare personalmente il personale di tutti gli impianti produttivi di Himmelkron, di Wirsberg, di Wendelstein e di Norimberga, ricevendo durante tutte le visite un caloroso benvenuto.

La crescita del marchio italiano nel gruppo tedesco

Giovanni Fassi, Amministratore Delegato di Fassi Gru Spa, sottolineando la crescita del marchio italiano nel mercato tedesco grazie alla propria rete distributiva, ha evidenziato le affinità che lega il suo gruppo con queste nuove realtà manifatturiere tedesche.

In tutte le aziende l’intero ciclo produttivo, dalla lamiera alla carrozzeria o alla gru finita, è realizzato completamente internamente ad ogni azienda per garantire la massima qualità del prodotto.

Ha inoltre aggiunto che Albert, Nüsslein e Zanner godono attualmente di un ottimo posizionamento per cui non prevede cambiamenti di orientamento aziendale. L’obiettivo di questo investimento è quello di ottenere una più solida posizione di leadership nel mercato tedesco.