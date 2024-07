Villa illuminata con il tunnel solare

Grazie all’innovativo tunnel solare di Fakro, una nuova villa nel quartiere Vergaio di Prato è stata illuminata: è frutto di un progetto estremamente accurato dal punto di vista formale. Il principale tratto distintivo di questa architettura è il rapporto con la luce naturale, che esalta il disegno degli spazi costruiti, e artificiale, che ne sottolinea linee e volumi.

L’illuminazione dell’abitazione

L’abitazione è risultato dell’unione di due unità immobiliari sovrapposte: ambienti dall’immagine minimalista, rivestiti con materiali e colori sapientemente intonati, si sviluppano in una serrata sequenza, scanditi da superfici trasparenti e da elementi scultorei. Le nuove finestrature e il diradamento delle partizioni murarie interne hanno permesso di inondare gli interni con abbondante luce naturale.

In particolare, la valorizzazione del vano scala esistente, diventato parte integrante dell’attuale abitazione su quattro livelli, è stato un aspetto centrale del concept architettonico, in quanto sprovvisto di aperture verso l’esterno: proprio il lucernario tubolare Fakro ha permesso l’illuminazione naturale del vano scale interno.

La progettazione

Lo studio Bettazzi+Percoco architetti ha curato la progettazione: «Abbiamo voluto scardinare la rigida impostazione planimetrica, tipica di questa tipologia edilizia degli anni ’60, a favore di una maggiore fluidità e fruibilità degli ambienti».

L’ingresso, infatti, si apre su un ampio e luminoso living, in cui è la scala ad essere protagonista dello spazio abitato. Il primo gradino si estende a formare il basamento del mobile tv, mentre il parapetto scultoreo unisce e collega anche visivamente la zona giorno con tutti gli altri piani.

Grazie alla demolizione della parete divisoria e all’installazione di un’ampia apertura vetrata, anche la cucina è diventata un unico grande ambiente, moderno e dinamico.

Il primo piano, invece, è riservato alla zona notte, composta da camera principale con bagno e cabina armadio e da altre due camere, ampie e luminose, dove risalta il rivestimento parietale con carte da parati personalizzate.

Nella cantina, infine, situata al piano interrato, e nel sottotetto, trasformato in un’accogliente mansarda, è stata mantenuta un’immagine più domestica e tradizionale, lasciando a vista alcuni componenti strutturali.

Lo studio Bettazzi+Percoco prosegue: «Con l’intendo di valorizzare tali interventi, abbiamo deciso di inserire il lucernario tubolare Fakro per rendere più luminose le scale e i pianerottoli della zona notte e della mansarda, evitando di ricorrere esclusivamente a punti luce con alimentazione artificiale.

Dopo il confronto delle caratteristiche estetiche, tecniche, prestazionali ed economiche di diversi lucernari tubolari abbiamo scelto il modello Sfd di Fakro, quale miglior soluzione per massimizzare l’apporto di luce naturale».

Grazie al gradevole diffusore circolare che riceve la luce solare direttamente dalla copertura, anche i piani superiori dispongono di rampe e spazi connettivi ben illuminati durante i diversi momenti della giornata.

Focus sul prodotto

La luce solare svolge un ruolo fondamentale, non solo per la definizione architettonica degli spazi, ma anche e soprattutto per il benessere delle persone indoor: negli ambienti che non dispongono di finestre, l’impiego dei lucernari tubolari è oggi sempre più diffuso.

Questi ultimi, detti anche light tunnel, catturano e trasportano i raggi solari attraverso un tunnel altamente riflettente, rappresentando la soluzione ideale sia per illuminare gli ambienti senza affaccio diretto verso l’esterno, sia per incrementare l’apporto di luce naturale negli altri ambienti, senza bisogno di impianti illuminotecnici e favorendo così un minore consumo energetico.

La quantità di luce trasportata all’interno di un edificio, infatti, dipende dall’intensità dell’irraggiamento solare, in relazione all’alternanza giorno notte, e dalle condizioni meteorologiche, ma anche le caratteristiche tecniche del lucernario tubolare possono fare la differenza.

L’esposizione del cupolino superiore posto sulla copertura e le caratteristiche del tubo riflettente (ampiezza, lunghezza, conformazione, riflettanza del materiale interno) sono i principali parametri tecnici che influenzano la quantità di luce naturale trasportata fino al diffusore, situato normalmente sul soffitto.

La gamma di lucernari tubolari

Fakro ha sviluppato una gamma specifica di lucernari tubolari, nei modelli:

SR con cupolino piatto e tubo riflettente rigido;

con cupolino piatto e tubo riflettente rigido; SF con cupolino piatto e tubo riflettente flessibile;

con cupolino piatto e tubo riflettente flessibile; SRD con cupolino sferico e tubo riflettente rigido;

con cupolino sferico e tubo riflettente rigido; SFD con cupolino sferico e tubo riflettente flessibile, utilizzato nella rinnovata abitazione a Vergaio di Prato.

Nello specifico, il cupolino è composto da un telaio in legno impregnato sottovuoto, dalla cupola trasparente in policarbonato (spessore 3 mm) resistente ai raggi UV e dal raccordo in lamiera d’alluminio (sp. 0,6mm), con finitura esterna “grigio ombra” (RAL 7022). Il raccordo di tenuta integrato elimina il rischio di infiltrazione e rende più rapida l’installazione.

Il tubo riflettente è realizzato in poliestere metallizzato, per garantire la massima riflessione della luce, rinforzato con il filo metallico. Il tunnel flessibile è la soluzione ottimale per adattare il percorso agli ostacoli costruttivi e facilitare l’installazione. La lunghezza massima è pari a 4 m (diametro 350 mm) e a 6 m (diametro 550 mm).

Il diffusore interno è formato da una cornice da vincolare al soffitto, da un elemento prismatico che riflette la luce e da un coperchio in materiale plastico di colore bianco. Nella parte interna del vano è possibile inserire una lampada SLO che funge da corpo illuminante notturno.