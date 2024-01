Ediltec X-foam e Poliiso: gli isolanti termici per interni ed esterni

Il sistema di isolamento termico di un edificio dall’esterno, noto come isolamento “a cappotto”, si è notevolmente diffuso negli ultimi anni e oggi è la soluzione più utilizzata in caso di rifacimento di facciate verticali. Questo sistema consiste nell’isolamento esterno delle facciate con lastre o pannelli isolanti, protetto da intonaco opportunamente armato con rete.

Il polistirene estruso e il poliuretano espanso sono particolarmente indicati per questa applicazione poiché sono leggeri, hanno ottime proprietà isolanti, non assorbono acqua e aggrappano facilmente alle malte e agli intonaci comunemente impiegate. Per questa specifica applicazione sono indicate le lastre Ediltec: X-Foam Wafer (sp. 20-300mm) e Poliiso Ed, pannello in schiuma Polyiso (sp. 30-160mm).

Sistemi di isolamenti termici Ediltec X-foam e Poliiso

I pannelli X-Foam e Poliiso, rispetto a materiali isolanti alternativi, permettono di migliorare le prestazioni e l’economicità dell’intero sistema grazie a vantaggi negli ambiti di performance isolante, leggerezza, stabilità dimensionale, minor impiego di risorse e durata nel tempo.

I pannelli si fissano con una normale malta adesiva e meccanicamente alla muratura tramite classici tasselli da cappotto. Si stende poi il primo strato di rasatura e la rete rinforzante. Si procede quindi alla stesura dei successivi strati protettivi, fino alla finitura esterna generalmente costituita da pittura a base minerale. L’isolamento dall’interno rappresenta la migliore soluzione per coniugare costo dell’intervento, efficienza energetica e comfort degli ambienti interni.

Tra gli esempi più significativi troviamo gli edifici in centri storici o di pregio architettonico, migliorare l’efficienza energetica di singole unità immobiliari in condomini, o ancora tutti gli ambienti occupati in modo discontinuo come uffici, locali commerciali o seconde case, ove esiste la necessità di portare rapidamente gli ambienti alla temperatura desiderata.

Studiati per questo tipo di applicazione sono i pannelli prefabbricati Gibitec Es e Gibitec Plus, costituiti da una lastra di cartongesso accoppiata, rispettivamente, ad una lastra di polistirene estruso X-Foam o ad un pannello di Poliiso Plus.

A parità di prestazioni, con le attuali schiume dei pannelli Poliiso si può guadagnare importante spazio utile negli ambienti; un grande vantaggio se si pensa al valore al metro quadro di un’abitazione.