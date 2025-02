Tutto quanto è green per l’edilizia: YouTrade ha avuto il privilegio di poter partecipare al Klimahouse. E alla Fiera di Bolzano dedicata al costruire sostenibile ha raccolto immagini, idee e scoperto tante novità, materiali e soluzioni. Ora le interviste e le informazioni raccolte fanno parte di un corposo dossier all’interno del nuovo numero di YouTrade. Un’edizione speciale quella della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore, che anticipa la pubblicazione dei Bilanci delle Costruzioni, super analisi che quest’anno si presenta con il record di 3.367 risultati di imprese passati al setaccio: il fascicolo sarà a giorni disponibile per gli abbonati.

All’interno del nuovo numero della rivista leader nel mondo della distribuzione di materiali edili, inoltre, sono molti i contenuti che non mancheranno di suscitare la curiosità dei lettori. Come un articolo sulle strategie per affrontare la crisi abitativa, con la realizzazione di 10 mila nuovi appartamenti a Milano, oppure l’ostacolo dell’energia che frena l’industria della ceramica o, ancora, la cronaca e le interviste raccolte durante Caseitaly, la nuova fiera che si è tenuta a Bergamo dedicata all’involucro edilizio.

In questo numero di YouTrade torna anche il Dossier Canton Ticino: schede e interviste ai distributori della Svizzera italiana per scoprire novità e trend di un’area che ha molti scambi commerciali soprattutto con le regioni del Nord Italia. Sulla rivista non mancano, inoltre, gli approfondimenti speciali. Su questo numero sono dedicati a pittura, facciate, macchine, noleggio, finestre. Un menu ricchissimo, da sfogliare, leggere e utilizzare per la propria professione. Non perdetelo!

