Due nuovi gel-adesivi Kerakoll per la posa di ceramica e pietre naturali

La crescente complessità dei cantieri, dove sottofondi sempre più tecnici e rivestimenti sempre più evoluti comportano sollecitazioni particolarmente critiche, rende necessaria la formulazione di adesivi per la posa di ceramica e pietre naturali ancora più performanti.

Per questo motivo Kerakoll ha messo a punto la linea di gel-adesivi H40, che si arricchisce con due nuovi prodotti: H40 Gel e H40 Tech.

Gamma gel-adesivi H40

La gamma di gel-adesivi H40 di Kerakoll si compone oggi di cinque prodotti.

• H40 No Limits: il primo gel-adesivo strutturale, flessibile multiuso, tixotropico e fluido. Adatto per la posa su qualsiasi sottofondo, ad alti e bassi spessori, anche in condizioni particolarmente difficili.

• H40 Gel: la nuova generazione di gel-adesivi altamente flessibile. Ideale per ogni tipo di formato, specialmente per grandi lastre, offre una soluzione ottimale anche in condizioni di posa sfavorevoli o che richiedono tempistiche elevate.

• H40 Tech: ultra flessibile, ad adesione superiore, è ideale in cantieri tecnologicamente avanzati per lavorare in totale sicurezza sui fondi più flessibili e in condizioni di esercizio che prevedono sollecitazioni complesse.

• H40 Extreme: ibrido, strutturale, multiuso, extraflessibile ed extra-lavorabile. Particolarmente indicato in condizioni che richiedono adesione e flessibilità estrema.

• H40 Revolution: ad adesione accelerata e lungo tempo di lavorabilità, è ideale per lavori che necessitano di una rapida pedonabilità e messa in servizio, anche a basse temperature, e per la posa di pietre naturali sensibili all’acqua.

Gel-Technology

Tutti i prodotti della linea H40 di Kerakoll utilizzano la Gel-Technology, frontiera innovativa nella ricerca tecnico-scientifica dell’azienda, che ottimizza le caratteristiche di lavorabilità e le prestazioni degli adesivi.

L’introduzione di nuovi additivi ad alte prestazioni permette di offrire adesione, flessibilità e durabilità superiori.

L’ampliamento della gamma permette di individuare soluzioni adatte per ogni contesto, garantendo facilità di applicazione, riducendo i tempi di lavoro e migliorando l’efficienza complessiva del processo di posa.

Metodo GT

La gamma di gel-adesivi H40 è testata con Metodo GT (Gel Technology), un insieme di prove strumentali sviluppate da Kerakoll per simulare le sollecitazioni reali a cui sono sottoposti i prodotti.

Il Metodo Gt permette di verificare in maniera concreta le tensioni che agiscono su un sistema incollato, così da misurarne il grado di flessibilità e garantirne la durabilità.

H40 Supports my Ideas

Per contribuire a far conoscere i prodotti Kerakoll per la posa e ispirare altri professionisti, l’azienda ha inoltre lanciato “H40 Supports my Ideas“, una serie di editoriali che racconta le esperienze dei protagonisti della progettazione con i Gel-Adesivi H40. Patrimonio storico e innovazione, visione e valorizzazione dei materiali sono solo alcuni dei temi affrontati in H40 Supports my Ideas. Tutti gli architetti, professionisti, designer che utilizzano comunemente H40 possono candidarsi per prendere parte al progetto, descrivendo le proprie esperienze, i progetti migliori e il supporto che Kerakoll ha offerto per realizzarli.

