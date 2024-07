Gruppi e consorzi: un pilastro della distribuzione per l’edilizia in Italia. Ma anche una realtà in movimento, con processi di aggregazione e di evoluzione tecnologica, oltre che di gestione. Una esaustiva fotografia del panorama di questa ampia fetta del sistema rivendite è al centro del nuovo numero di YouTrade.

La rivista leader nella distribuzione di materiali per edilizia realizzata da Virginia Gambino Editore propone un grande dossier con schede, interviste e analisi sul mondo di gruppi e consorzi. Un’occasione unica per comprendere che cosa fanno e che cosa progettano le aziende coinvolte nelle costellazioni distributive sempre più importanti per l’edilizia.

Il nuovo numero di YouTrade luglio e agosto è particolarmente corposo, ma è una lettura, anche piacevole, che può accompagnare chi si prepara a qualche giorno di riposo. Per esempio, il periodico pubblica una interessante inchiesta sull’emergenza abitativa. Non si costruisce abbastanza? Quali sono i progetti e le tecniche per arrivare a un affordable housing, cioè edifici residenziali a prezzo accessibile, ma allo stesso tempo di qualità? Rispondono, in una serie di interviste, operatori di imprese di costruzione e progettazione.

Ancora: un tema di attualità pervasivo è quello dell’intelligenza artificiale che, forse sorprendentemente, negli Usa inizia a essere utilizzata nel mondo dell’edilizia. Un articolo spiega in che modo.

Questo numero del magazine conta più di 300 pagine e contiene tanti articoli interessanti. Ma non si può tralasciare una citazione allo speciale dedicato ai laterizi, un settore che sta vivendo un periodo di riscossa dopo qualche anno di stop, anche grazie alle nuove soluzioni individuate dai produttori per rivitalizzare un materiale così tradizionale.

Infine, il nuovo numero di YouTrade si presenta in versione doppia: assieme alla rivista propone un supplemento dedicato al drenaggio, un settore che (anche grazie al cambiamento climatico) è diventato sempre più centrale per il territorio, oltre che per il business.

