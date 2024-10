Consorzio Deus: 20 anni di attività e un anno dedicato alla formazione

Business intelligence attraverso l’implementazione di nuovi strumenti per l’analisi dei dati aziendali. Un progetto ambizioso quello annunciato da Thomas Kerschbaumer, presidente Deus, che festeggia i 20 anni di attività, rivela i segreti del successo e le novità didattiche e formative. Infine spiega l’andamento del 2023 e le previsioni per il 2024.

Quali iniziative avete già introdotto o volete intraprendere per il 2024?

Il 2024 è un anno importante per Deus perché quest’anno il nostro consorzio celebra i suoi 20 anni di attività e guarda già ai prossimi 20 anni consapevole che la crescita e lo sviluppo, primo e costante obiettivo del nostro consorzio, sono possibili solo con la costante formazione, che permette di acquisire sempre nuovi strumenti e competenze.

Per questa ragione nel 2024 Deus ha introdotto una importante novità: un calendario di attività formative dedicato alle rivendite del gruppo.

Come è andato il fatturato 2023?

Anche il 2023, come il 2022, è stato un anno peculiare per il nostro mercato, che ha visto una crescita generale ed un aumento di fatturato.

Quali sono le vostre aspettative per quest’anno?

Nel 2024 si prevede una generale leggera flessione.

Avete progetti e/o investimenti in programma?

Abbiamo in programma, oltre allo sviluppo della proposta formativa e di nuovi servizi per i nostri soci ed affiliati, anche un importante progetto di business intelligence attraverso l’implementazione di nuovi strumenti per l’analisi dei dati aziendali.

Ci sono tensioni sui prezzi o su qualche materiale?

La fine del 2023 è stata anche la fine del superbonus e, quindi, per questo 2024 ci aspettiamo un calo dei prezzi, ma per smaltire le rimanenze bisognerà diventare ancora più competitivi.

Quanti dei vostri associati lavorano su progetti legati al Pnrr?

Il comparto delle costruzioni è il destinatario principale dei fondi del Pnrr, tutto il nostro settore ne ha beneficiato e naturalmente anche molti dei nostri soci e affiliati.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

Una delle principali criticità del nostro settore è trovare personale formato. Le competenze necessarie sono molteplici ed è quindi importante informare e formare.

Anche per questo motivo la formazione è il tema cardine che abbiamo scelto per le attività di comunicazione Deus di quest’anno e con il quale abbiamo messo a disposizione delle nostre rivendite il calendario di attività formative.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro consorzio?

Deus crede nel valore delle aggregazioni, ma anche nella tutela delle particolarità territoriali e soprattutto nel valore dei rapporti umani.

Deus lavora con coesione e trasparenza alla ricerca della convergenza nella filiera distributiva e verso i distributori soci e affiliati offre servizi di efficienza e coordinamento di accordi di fornitura e si pone anche come riferimento nelle tematiche di innovazione e sviluppo commerciale.

Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri associati?

Deus migliora l’efficienza e l’efficacia delle strutture organizzative dei propri soci e affiliati centralizzando alcune attività primarie come la gestione degli accordi con i fornitori, la ricerca e lo sviluppo dei prodotti, i servizi tecnico-amministrativi e il marketing strategico e operativo.

Avete una piattaforma e-commerce?

No, la gestione e le iniziative di vendita online restano in capo ai singoli gruppi.

A che punto è la digitalizzazione del gruppo?

Deus è consapevole che il futuro delle aziende dipenderà in larga parte dalla capacità di adattarsi alle sfide e alle opportunità del mercato soprattutto in tema di digitalizzazione.

Per questa ragione stiamo lavorando allo sviluppo e alla implementazione di nuovi strumenti informatici e di analisi dei processi ma anche sulla comunicazione e sulla formazione in tema di digitalizzazione.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Il calendario formativo Deus 2024 raccoglie le proposte di approfondimenti formativi messi a disposizione, di volta in volta, dai fornitori partner. Ogni settimana Deus aggiorna i propri soci e affiliati sulle novità relative alle proposte formative disponibili a calendario.

Quali argomenti riscuotono più interesse?

Gestione del magazzino, aggiornamenti bonus edili, innovazione digitale, ricambio generazionale.

