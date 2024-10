Con il piano cottura a idrogeno verde Bosch innova la cucina

La tecnologia si accompagna sempre più spesso al green. E l’abbinata entra in casa. Così la crescente domanda di energia verde ha spinto Bosch a puntare sull’idrogeno.

La divisione per gli elettrodomestici del grande gruppo tedesco ha accettato la sfida con una proposta sorprendente: il primo progetto specifico con idrogeno verde, chiamato H100 Fife.

Per ora l’esperimento è condotto in Scozia ed è gestito da Sgn, società locale di distribuzione del gas. Se l’esperimento avrà successo, potrà essere esteso in altre aree commerciali.

Il progetto prevede la fornitura di idrogeno verde per il riscaldamento e la cottura a circa 300 appartamenti in due cittadine, Buckhaven e Denbeath, sulla costa orientale della Scozia.

L’idrogeno è green perché prodotto grazie all’energia generata per l’intero processo da pale eoliche, quindi completamente sostenibile.

Il ruolo di Bosch consiste nel fornire piani cottura hi-tech alimentati a idrogeno. Il processo ha il vantaggio, grazie al gas utilizzato, di non produrre anidride carbonica.

Anche se il progetto è destinato ai due paesi in Scozia, un assaggio delle virtù tecnologiche del piano cottura è stato osservato anche in Italia, in occasione di EuroCucina a Rho Fiera Milano, dove Bosch ha presentato il piano cottura.

Tra le specifiche tecniche, per aumentare la sicurezza il piano dispone di manopole che si illuminano quando il relativo fornello è acceso, visto che la fiamma prodotta dall’idrogeno è totalmente trasparente.

Secondo l’azienda il piano pilota rappresenta un impegno concreto nella ricerca di fonti di energia alternative che abbiano un ridotto impatto o nullo sull’ambiente e vuole essere d’ispirazione a futuri progetti volti al miglioramento del benessere ambientale.

A differenza degli altri combustibili che hanno un forte impatto sull’ambiente l’idrogeno non provoca piogge acide, non riduce l’ozono e non genera emissioni pericolose.

Sempre Bosch ha da tempo introdotto la partnership con Amazon Alexa. Gli elettrodomestici della casa tedesca dotati di Home Connect si attivano anche con i comandi vocali diretti all’assistente digitale di Amazon, che trasmette le istruzioni direttamente alla lavastoviglie, alla lavatrice o all’asciugatrice.

Si può far partire la lavastoviglie o chiedere a che punto è il programma di lavaggio rimanendo sul divano.

