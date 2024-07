Comfort e salubrità indoor con il trattamento dell’aria Rbm

Dagli edifici di nuova costruzione alle ristrutturazioni, dai locali di grandi dimensioni a stanze singole, l’ampia gamma Vmc (ventilazione meccanica controllata) dell’azienda bresciana Rbm offre soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza per trattare l’aria, purificarla e calcolare il reale bisogno di ricambio degli ambienti chiusi.

Considerando che l’aria indoor può essere molto più inquinata di quella esterna, garantirne livelli ottimali genera comfort e tutela la salute, oltre a mantenere in buone condizioni lo stabile, sia esso un’abitazione privata o un ufficio, è fondamentale.

Una casa isolata ed efficiente dal punto di vista energetico è sicuramente utile ma non garantisce che anche l’aria interna sia qualitativamente buona, anzi, e certo non è sufficiente (né efficiente sotto il profilo del risparmio energetico) aprire una finestra per avere un ricambio rapido.

La soluzione ideale? La ventilazione meccanica controllata (Vmc), un sistema che ricambia e filtra l’aria in modo continuo e automatico, migliorando la Indoor Air Quality-Iaq.

Il commento di Luca Vittuari | Direttore generale di Rbm

«La ventilazione meccanica controllata è un paracadute per tutti. Garantisce efficienza energetica e al tempo stesso salubrità e benessere abitativo per le persone. E tutela i costruttori da eventuali contestazioni da parte del cliente finale.

La Vmc funziona trattando l’aria che proviene dall’esterno: la purifica, calcola il reale bisogno di ricambio e la immette negli ambienti interni migliorando il comfort delle persone e dell’edificio stesso.

In inverno l’aria prelevata dall’ambiente esterno viene preriscaldata attraverso uno scambiatore mentre in estate la Vmc fa l’operazione inversa, raffreddando l’aria, e permettendo all’impianto di non lavorare troppo, il che si traduce in risparmio energetico.

Forte della sua lunga expertise nel settore dell’impiantistica, Rbm ha progettato soluzioni di trattamento aria altamente efficaci e in grado di soddisfare anche i progetti più complessi.

Due i sistemi di applicazione, pensati per interventi con caratteristiche diverse (nuove realizzazioni o edifici già esistenti) ma entrambi in grado di risolvere i problemi di umidità, cattivi odori e bassa qualità dell’aria che si respira negli ambienti chiusi: i sistemi di ventilazione centralizzata e i sistemi di ventilazione decentralizzata».

I due sistemi di ventilazione

Airflat e Airfresh

I sistemi di ventilazione centralizzata a doppio flusso sono costituiti da una macchina monoblocco che consente una distribuzione uniforme dell’aria all’interno degli ambienti, assicurando massimo comfort, risparmio energetico e bassa rumorosità. I filtri dell’aria sono in grado di trattenere il particolato anche più fine.

La gamma Airflat – disponibile sia nella versione orizzontale che verticale – offre soluzioni all’avanguardia per il trattamento dell’aria, specifiche per ambienti di diverse dimensioni.

La gamma Airfresh – anch’essa disponibile nelle versioni orizzontale e verticale integra la funzione deumidificazione, per questo è particolarmente adatta per essere integrata in impianti radianti in caldo/freddo. Nel nuovo catalogo Rbm (disponibile anche online) le due gamme sono illustrate nelle caratteristiche principali.

I sistemi di ventilazione decentralizzata sono posizionati su pareti esterne e rappresentano la soluzione ideale in edifici già abitati e nei quali l’intervento deve essere quindi il meno impattante possibile.

Tali sistemi sono infatti privi delle canaline di distribuzione dell’aria e sono progettati per migliorare il ricambio dell’aria all’interno di ambienti specifici come singole stanze o locali. Di facile installazione e applicazione, sono un’ottima scelta soprattutto in caso di ristrutturazioni.