Come aprire la porta blindata di casa con un semplice tocco dall’app

La soluzione Domo Connexa di CISA consente alla porta blindata di trasformarsi in un comodo accesso gestibile anche da remoto grazie a una app e alla serratura motorizzata di semplice installazione.

Porta blindata smart

Addio vecchia porta con serratura di ferro e chiavi lunghe un palmo. Anche gli accessi di casa si sono trasformati: più sicuri, eleganti e, inevitabilmente, connessi. Le soluzioni sono diverse. CISA, per esempio, ne offre una molteplicità, per consentire una gestione più personalizzata e comoda dell’ingresso alla propria abitazione.

CISA Domo Connexa è una soluzione smart per porte blindate. Questa serratura motorizzata trasforma la porta blindata in una smart door, controllabile da remoto tramite smartphone e integrabile con gli assistenti vocali e i sistemi di domotica per lo smart living.

Con CISA Domo Connexa si ha la garanzia di essere sempre connessi alla propria sicurezza: grazie al motore e all’intelligenza elettronica, la serratura può essere comodamente gestita da remoto e in tutta comodità da smartphone. Anche quando ci si trova lontani da casa.

Gestire la porta a distanza

Un pulsante consente di gestire la porta a distanza, senza chiave, attraverso più dispositivi connessi. Il chip contenuto al suo interno permette di aprire la porta in maniera contactless, sia dall’interno, standosene comodamente seduti sul divano, sia dall’esterno, a chilometri di distanza, con la connettività da remoto attraverso internet.

La tecnologia racchiusa nel CISA Button si trova sul pannello rivolto dentro casa e non è quindi visibile dall’esterno, garantendo discrezione e tranquillità.

Il design contemporaneo del CISA Button si integra con eleganza in qualsiasi ambiente e, grazie alle dimensioni ridotte, può essere posizionato ovunque tramite una semplicissima installazione.

Funzionalità

Nuki app. L’applicazione per smartphone apre, chiude e verifica lo stato della porta, crea credenziali, imposta le logiche di funzionamento e molto altro ancora.

Nuki Keypad 2 Pro. Apre con impronta digitale o codice, per un accesso immediato e sicuro senza necessità di dispositivi elettronici.

Nuki fob. È il portachiavi con tecnologia Bluetooth facile da utilizzare, anche da parte di bambini e anziani.

di Paolo Caliari