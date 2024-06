Porte digitali sicure e performanti con Cisa

Domo Connexa, porte digitali che consentono l’apertura dell’accesso via smartphone, telecomando o tastiera bluetooth, il rilevamento automatico di chi si avvicina, l’apertura automatica, la generazione di credenziali personalizzate e il registro storico dell’utilizzo.

Sicurezza e automazione: un’abbinata sempre più richiesta dagli italiani per gli accessi di

casa. Per soddisfare questa esigenza, Cisa propone Domo Connexa, una soluzione avanzata che ridefinisce il concetto di smart door.

Questa porta di nuova generazione si distingue per la sua capacità di essere controllata a distanza, offrendo un’esperienza di smart living senza precedenti attraverso l’integrazione con sistemi di domotica e assistenti vocali.

Con un design all’avanguardia dotato di motore e componentistica elettronica, Domo Connexa è la soluzione studiata per chi cerca la massima flessibilità, permettendo il monitoraggio costante e la gestione da ogni luogo attraverso smartphone o piattaforma web.

La sicurezza è rafforzata dalla crittografia end-to-end, assicurando che l’accesso alla porta sia sicuro e personalizzabile, grazie anche alla possibilità di creare e condividere credenziali digitali con parenti o collaboratori per consentirne l’accesso da remoto.

Interfaccia semplice

In collaborazione con Nuki, azienda innovativa nel settore delle serrature intelligenti, Cisa ha sviluppato un sistema che unisce l’affidabilità dell’azienda a una gestione intuitiva.

Le caratteristiche chiave di Domo Connexa includono l’apertura della porta via smartphone, telecomando o tastiera bluetooth, il rilevamento automatico dell’avvicinamento alla porta e l’apertura automatica, la generazione di credenziali personalizzate e il registro storico degli accessi.

A queste caratteristiche Cisa aggiunge le notifiche push per aggiornamenti in tempo reale, la modalità notturna durante il sonno, la verifica del livello batterie, la compatibilità con assistenti vocali e Iftt per automatizzare scenari di vita quotidiana e una facile integrazione con piattaforme come Airbnb.

Il pulsante Cisa Button trasforma la tradizionale porta motorizzata in una smart door, eliminando la necessità di chiavi fisiche e permettendo un accesso contactless sia dall’interno sia dall’esterno (attivando la licenza per il servizio di accesso remote) grazie al bluetooth low energy 5.0. Il suo design minimalista si fonde perfettamente con qualsiasi ambiente moderno, offrendo un’installazione semplice e una discrezione totale.

Controllo via app

L’applicazione dedicata trasforma lo smartphone in una chiave universale per la smart door, consentendo di gestire apertura, chiusura, monitoraggio dello stato della porta, creazione di credenziali e impostazioni personalizzate da qualsiasi luogo.

La connessione sicura tramite Nuki Bridge tra la smart door e il router wi-fi di casa facilita una configurazione veloce e una gestione intuitiva.

Accesso con finger print

Per chi non volesse utilizzare codici o smartphone (o in caso la batteria del telefono sia scarica), il nuovo tastierino numerico da incasso Nuki Keypad2 Pro offre una soluzione pratica e sicura, consentendo l’apertura facile e veloce della porta tramite impronta digitale o codice (fino a 20 impronte digitali e 200 codici di accesso), senza dispositivi elettronici.

di Paolo Caliari