La chiusura automatica per porte antipanico a due ante CISA Multitop Matic Exit si conferma la soluzione ideale per porte antipanico e/o tagliafuoco di edifici pubblici e commerciali ad elevata affluenza. Il nuovo sistema automatico, per porte a una o due ante in alluminio e ferro, introduce sul mercato l’unica controserratura con testata lunga “Made in Italy”. La soluzione CISA combina la massima protezione contro l’intrusione, con la garanzia di uscita rapida in caso di emergenza.

Beatrice Bergonzini, CISA Locks Platform Lead, spiega le caratteristiche distintive che fanno di Multitop Matic Exit, una soluzione completa per porte a due ante: «Multitop Matic Exit assicura la chiusura automatica e in sicurezza dell’anta principale sul montante fisso. Basta accostarla per permettere l’uscita dei tre scrocchi e dei ganci, garantendone la chiusura automatica. Nelle porte a due ante, la controserratura e il riarmo automatico contribuiscono alla chiusura sicura anche dell’anta secondaria. Il design del dispositivo è stato ingegnerizzato per offrire le massime prestazioni di sicurezza mantenendo inalterata la solidità dei profili».

In caso di emergenza, l’apertura dall’interno è immediata, basta premere la barra del maniglione. Aggiungendo il motore CISA, la serratura diventa apribile anche da remoto con qualsiasi credenziale disponibile sul mercato.

Alla maggior sicurezza, si aggiunge la facilità di installazione, grazie al sistema di bocchette regolabili integrate al frontale e al sistema di regolazione dei puntali alto-basso, con il prodotto già installato sulla porta.

Non da ultimo, il sistema Multitop Matic Exit è retrocompatibile con il sistema SikurExit già presente/installato sul mercato. La sostituzione è semplice e veloce perché non richiede particolari lavorazioni aggiuntive.

L’azienda

CISA, un brand di Allegion, è uno dei principali operatori europei nel settore dei sistemi di chiusura e protezione degli accessi. Dalla sua fondazione nel 1926, è in prima linea per rispondere alle esigenze di ogni tipologia di ambiente con soluzioni elettro-meccaniche dedicate che consentono di controllare e gestire gli accessi in tempo reale. Dalle case private ai centri direzionali, dalle scuole agli ospedali fino agli alberghi, la sicurezza è il nostro primo obiettivo.

Ulteriori informazioni su come Multitop Matic Exit può migliorare la sicurezza e l’efficienza delle porte antipanico e tagliafuoco sono su cisa.com