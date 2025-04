Certificato di Valutazione Tecnica per i sistemi FRP Tassullo

I sistemi FRP Tassullo Carbonio, Alta Resistenza e Quadriassale hanno ottenuto il Certificato di Valutazione Tecnica a conferma dell’idoneità a uso strutturale, ai massimi livelli di affidabilità e sicurezza.

Il rinforzo delle strutture in calcestruzzo richiede l’uso di materiali in grado di migliorare la resistenza della struttura senza appesantirla. I tessuti di ultima generazione Armis Carbon della linea Tassullo Armis sono realizzati in fibra di carbonio a 24K e sono ideali per interventi ad alta precisione, leggeri e facilmente impregnabili in situ.

I tessuti sono disponibili in tre varianti:

Armis Carbon 300 : tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza con massa 322 g/m2

: tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza con massa 322 g/m2 Armis Carbon 600 : tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza con massa 606 g/m2

: tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza con massa 606 g/m2 Armis Carbon Quad: tessuto quadriassiale in fibra di carbonio ad alta resistenza con massa 390 g/m2

Completano i sistemi Tassullo FRP Carbonio, Alta Resistenza e Quadriassale il primer epossidico bicomponente Carbon Fix e la resina epossidica bicomponente Carbon Epox.

Vantaggi dei sistemi FRP Tassullo