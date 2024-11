Appuntamento dal 12 al 14 febbraio 2025 presso la Fiera di Bergamo per Caseitaly Expo, l’evento fieristico dedicato alle eccellenze nel settore dell’involucro edilizio.

La manifestazione riunirà le migliori realtà e i potenziali clienti interessati a conoscere gli ultimi sviluppi e le innovazioni nell’ambito di chiusure, serramenti, maniglieria, schermature solari, lattoneria e coperture.

Caseitaly Expo si propone inoltre di condividere con fornitori ed esperti una panoramica sulle innovazioni italiane in tecniche, materiali e attrezzature per l’edilizia, evidenziando le soluzioni più avanzate per affrontare le sfide moderne del settore e ottimizzare i processi di costruzione e ristrutturazione.

Organizzata dall’associazione Caseitaly e da Promoberg, con il supporto di Finco e delle associazioni partner Acmi, Anfit, Assites e Pile, CaseItaly Expo 2025 si distingue come un evento verticale unico, pensato per mettere in luce le innovazioni e i progressi tecnologici nel campo dell’involucro edilizio.

Sostenibilità, innovazione, Made in Italy, export e competitività sono al centro dell’evento.

Caseitaly Expo 2025 offre una visione approfondita su innovazioni in tecniche, materiali e attrezzature e sul loro contributo nel risolvere concretamente le sfide dell’ambito edilizio, sia per le nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.

Caseitaly Expo 2025 mette in luce soluzioni sostenibili e innovative, celebrando l’ingegno e la produzione italiane e non solo. Oltre ad offrire una piattaforma per esplorare opportunità di espansione internazionale, analizza strategie mirate per rafforzare la competitività nel mercato edilizio globale.

