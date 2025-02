Caseitaly Expo 2025: gli eventi della fiera dedicata all’involucro edilizio

Si scaldano motori per Caseitaly Expo 2025, la fiera dedicata all’involucro edilizio e al settore delle costruzioni in programma a Bergamo dal 12 al 14 febbraio.

Organizzata dall’associazione Caseitaly e da Promoberg, con il supporto di Finco e delle associazioni partner Acmi, Anfit, Assites e Pile, l’evento è pensato per mettere in luce le innovazioni e i progressi tecnologici nell’ambito di chiusure, serramenti, maniglieria, schermature solari, lattoneria e coperture.

All’appuntamento fieristico si combina un programma ricco di convegni, laboratori e iniziative correlate. Il programma, costruito grazie al lavoro di un Comitato Tecnico, affronterà argomenti di grande rilevanza come innovazione, sostenibilità e aggiornamenti normativi.

Accanto ai convegni, saranno previsti momenti di networking, che favoriranno il confronto informale tra aziende, professionisti ed espositori. Il programma completo dei convegni e delle sessioni tecniche con relative date e specifiche, è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.

Caseitaly Expo 2025: focus eventi

Internazionalizzazione: in collaborazione con ICE-Italian Trade & Investment Agency, saranno esplorate le opportunità offerte da mercati strategici come Marocco, Egitto, Etiopia, Uganda, Grecia, Albania, Romania, Emirati Arabi e Ungheria, Paesi caratterizzati da una forte crescita infrastrutturale che rappresentano importanti sbocchi per le aziende italiane nel settore dell’edilizia.

ESG e bilancio di sostenibilità: Acmi (Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia) organizzerà un meeting dedicato all’applicazione dei principi ESG e al bilancio di sostenibilità, offrendo una guida pratica alle aziende per integrare criteri ambientali, sociali e di governance nelle loro strategie operative.

Vetro: tra gli appuntamenti organizzati da Anfit, un convegno dedicato alle sfide e alle opportunità che il mondo del vetro sta affrontando in relazione alla sostenibilità. L’evento si concentrerà sugli sviluppi richiesti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione, già in vigore, oltre che sull’imminente Direttiva EPBD “Case Green”.

Edifici a energia zero: il convegno «Casa a zero energia: una questione di metodo»esplorerà i metodi per realizzare edifici a energia zero, con interventi di esperti. Sotto la moderazione dell’architetto Gianpaolo Gritti, verranno approfonditi clima, impianti, decarbonizzazione e tenuta dell’involucro edilizio.

Sicurezza: il congresso «Prevenzione cadute dall’alto e dello stress da calore in edilizia», organizzato da ATS Bergamo, Edilcassa, Confartigianato e Promoberg, approfondirà temi chiave come la sicurezza nei lavori in quota, l’uso delle piattaforme elevabili e la gestione del rischio da stress da calore. Esperti e istituzioni offriranno strumenti e strategie per migliorare la prevenzione nei cantieri.

Posa: Cardinal by Alfercom presenterà un’innovativa soluzione di tracciabilità digitale per il monitoraggio delle fasi di posa e dei materiali utilizzati, un vero passo avanti verso il futuro della qualità nei serramenti.

Cupole e lucernari: tra gli appuntamenti da non perdere, l’incontro promosso dall’Associazione Zenital, in collaborazione con Finco, che esplorerà soluzioni per migliorare comfort ambientale e sicurezza antincendio grazie a cupole e lucernari di nuova generazione nel contesto europeo.

Progettazione BIM: Finco esplorerà i vantaggi del Building Information Modeling, con un focus sull’evoluzione della normativa tecnica e della normativa appalti in materia (Relatori: Pavan, De Gregorio, Sanvito, Baratono, Catta), oltre a partecipare ad un evento sul «Correttivo Appalti», curato da SoaGroup.

Nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione: tra gli altri eventi organizzati da Finco anche un convengo di presentazione del nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) cui parteciperanno, tra gli altri, esponenti della Commissione Europea e dei Ministeri italiani coinvolti nell’applicazione del CPR (Nieto, Serroni, Tinto, Palmeri, Ciotta, Occhiuzzi, Setièn)

Manutentore Antincendio: evento di aggiornamento sulla qualifica del Manutentore Antincendio che vedrà la partecipazione di importanti esponenti dei Vigili del Fuoco e delle principali Associazioni di settore (Paduano, Maione, Patruno, Fornarelli, Giuffrida).

Comunità energetiche rinnovabili: il convegno «Comunità Energetica Rinnovabile – La rivoluzione Gentile», organizzato da Unai, si concentrerà sull’evoluzione delle comunità energetiche rinnovabili, con un focus particolare sulle CERA (Comunità Energetiche Rinnovabili Autoprodotte). Saranno analizzate le opportunità offerte dalla propulsione pubblica nella creazione di queste comunità, esplorando il ruolo delle istituzioni e delle politiche pubbliche nel favorire la transizione energetica locale e sostenibile.

Incontri tecnici: incontri interattivi organizzati da Protocollocasa21 e SerramentoBio Academy in collaborazione con partner come Isolcasa, Resstende, Mungo, Polistamp, SGS e Tecnometal System nell’ambito dei quali verranno affrontati anche aspetti pratici legati all’assemblaggio di persiane e alla posa di controtelai, serramenti, tende tecniche e pergole bioclimatiche.

Caseitaly Lab Serramenti: organizzato in collaborazione con SerramentoBio Academy, il laboratorio offrirà dimostrazioni interattive che coinvolgeranno direttamente i partecipanti. Tra gli appuntamenti, la «Posa del controtelaio e del serramento – posa in opera tenda tecnica su serramento», l’«Assemblaggio persiana» e il focus sui «Materiali per la posa in opera del serramento». Ogni attività si terrà nel Padiglione B, offrendo un’occasione unica per approfondire tecniche innovative e confrontarsi con esperti del settore.

VISUALIZZA IL PROGRAMMA COMPLETO