Caseitaly Expo 2025: a Bergamo tutto pronto per la fiera dell’involucro edilizio

Domani, 12 febbraio 2025, apre le porte Caseitaly Expo, la fiera per il settore dell’involucro edilizio in programma alla Fiera di Bergamo fino al 14 febbraio.

L’inaugurazione ufficiale si terrà alle ore 11:00 nella Sala Caravaggio. Ad aprire i lavori saranno Davide Lenarduzzi, Amministratore Delegato di Promoberg affiancato da Laura Michelini, Presidente di Caseitaly e Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale di Regione Lombardia.

Seguirà il convegno introduttivo con l’intervento del Professor Francesco Fiorito del Politecnico di Bari, che offrirà una riflessione sulla transizione green e sul ruolo chiave dell’involucro edilizio made in Italy per la sostenibilità.

Alla cerimonia interverranno anche Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria, Youssef Balla, Ambasciatore del Regno del Marocco, Carla Tomasi, Presidente di FINCO, e Matteo Zoppas*, Presidente di ITA – Italian Trade Agency.

È attesa la presenza di Antonio Tajani*, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Vicepresidente del Consiglio. A moderare l’incontro sarà Angelo Artale, Direttore Generale di FINCO.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, visitare il sito ufficiale: www.caseitalyexpo.it.

Buyer esteri ed eventi

Questa prima edizione si distingue per una forte vocazione internazionale, grazie alla presenza di buyer provenienti da mercati in espansione come Emirati Arabi Uniti, Qatar, Croazia, Grecia, Kenya, Uganda, Marocco, Slovenia, Corea del Sud, Arabia Saudita, Egitto, Albania, Romania e Ungheria.

La partecipazione di questi operatori è resa possibile grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il fitto programma di incontri B2B, con oltre 500 appuntamenti già fissati, rappresenta un’occasione concreta di networking per gli espositori italiani, offrendo opportunità di espansione sui mercati esteri.

Nel quadro di questa strategia internazionale, il 13 febbraio saranno organizzati seminari di orientamento dedicati agli espositori italiani, con focus su mercati chiave. Gli incontri, ospitati nell’area istituzionale di ICE presso il Padiglione A, vedranno la partecipazione dei responsabili degli uffici ICE esteri, che forniranno analisi e prospettive aggiornate sui paesi più strategici per il settore.

In particolare, si segnala l’appuntamento delle ore 10:00, dedicato al Progetto Espace Caseitaly-Marocco. Questo incontro ha l’obiettivo di creare una solida presenza commerciale e tecnologica italiana in Marocco, utilizzando il Paese come trampolino di lancio per l’espansione nei mercati centrafricani.

Il progetto prevede la costituzione di una società di diritto privato marocchino, incaricata di gestire un centro tecnologico dotato di uno showroom permanente e un centro di formazione professionale. Tale iniziativa, realizzata nell’ambito di un protocollo d’accordo e collaborazione tra l’associazione Caseitaly e l’Ordine degli Architetti del Regno del Marocco, rappresenta una ventata di innovazione per il settore e un concreto strumento di internazionalizzazione delle eccellenze italiane.

Caseitaly Expo 2025: espositori ed eventi

Caseitaly Expo si conferma ì un evento centrale per la filiera dell’involucro edilizio, con un programma che affronta le principali sfide del settore: dalla sostenibilità alla decarbonizzazione, dall’efficienza energetica all’innovazione tecnologica.

Il Green Deal europeo impone un ripensamento dell’edilizia in chiave sostenibile, e la manifestazione sarà il luogo per discutere soluzioni all’avanguardia e scoprire materiali e componenti innovativi capaci di coniugare prestazioni tecniche ed estetica architettonica.

Oltre alla dimensione tecnologica e normativa, Caseitaly Expo rappresenta un punto d’incontro per tutti gli attori della filiera: progettisti, costruttori, installatori, distributori e imprese di progettazione. Particolare attenzione sarà rivolta ai cambiamenti in atto nel settore delle opere pubbliche, con un focus sui progetti finanziati dal PNRR e sul rilancio delle ristrutturazioni nel comparto privato.

La manifestazione riunisce le migliori aziende del settore, coprendo un’ampia gamma di comparti: serramenti, schermature solari, porte e portoni, lattoneria e maniglieria. Un panorama completo per aggiornarsi sulle nuove tecnologie e trovare le soluzioni più innovative per il proprio business.

Oltre 140 espositori presenteranno il meglio delle loro proposte, dalle soluzioni più avanzate in termini di sostenibilità ai prodotti pensati per garantire massime prestazioni e durata nel tempo.

Caseitaly Expo non è solo esposizione, ma anche aggiornamento e formazione. Durante i tre giorni di fiera, i visitatori potranno partecipare un palinsesto ricco di convegni, conferenze e dimostrazioni interattive, con il contributo di esperti e aziende leader.

