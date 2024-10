Boom dei laterizi: profitti record per alcune aziende italiane

Per le aziende di produzione di laterizi il 2022 e il 2023 sono stati due anni di espansione straordinaria del mercato, che seguono un 2021 altrettanto positivo, con dinamiche che se si va a guardare nel passato possono essere forse ricondotte ai trend di circa 20 anni fa, quando la forte crescita del mercato delle costruzioni era trainata dalla nuova edilizia e dalla bolla immobiliare, poi scoppiata nel 2008.

La situazione questa volta sembra diversa: non è più il nuovo a trainare il mercato, ma sono le ristrutturazioni. E, soprattutto, non siamo più in presenza di un settore sovradimensionato, con un numero di produttori e di stabilimenti eccessivi rispetto alla domanda finale.