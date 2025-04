Da Wavin una soluzione sostenibile per la gestione delle acque meteoriche

Wavin Italia presenta Q-Bic Plus LC (Low Carbon), la nuova release ecosostenibile del suo sistema per l’infiltrazione e l’attenuazione delle acque meteoriche, realizzata al 100% in polipropilene riciclato.

Pur mantenendo le peculiarità in termini di completa libertà di progettazione, rapida installazione e accesso totale per le operazioni di ispezione e pulizia, la nuova versione del sistema Wavin Q-Bic Plus riduce le emissioni di CO2 dell’80% rispetto ai serbatoi di laminazione tradizionali e limita l’impatto di ogni progetto sull’ambiente.

Wavin Q-Bic Plus LC è ideato per gestire in maniera strutturata grandi volumi d’acqua permettendone l’accumulo o l’immissione in fognatura, evitando danni all’infrastruttura pubblica.

Grazie al suo design, che ottimizza gli spazi disponibili e che si adatta a progetti di varie dimensioni e complessità, il sistema si adatta a varie esigenze. Che il progetto richieda un approccio multistrato o configurazioni specifiche come una configurazione rettangolare, a forma di H, o L, il sistema è strutturato per allinearsi a ogni vincolo architettonico.

Non solo: il sistema offre anche configurazioni a spessore variabile tra 0,6 e 3,6 metri, con tubi e condotti che possono essere facilmente integrati e collegati in qualsiasi punto desiderato. Una caratteristica che si estende anche al posizionamento strategico delle aperture di ispezione, che possono essere situate quasi ovunque, migliorando l’efficienza della manutenzione e l’affidabilità del sistema.

Il sistema sviluppato da Wavin velocizza notevolmente l’installazione, garantendo risparmio di tempo e ottimizzando lo spazio in cantiere. Clip e pin verticali non sono più necessari grazie alla presenza di connettori integrati: la sua funzionalità push-fit permette infatti all’installatore di collegare le unità e gli accessori con un semplice clic non appena entrano in posizione.

Wavin Q-Bic Plus Low Carbon è inoltre facile da maneggiare, grazie alla base molto leggera dei singoli moduli (14 chilogrammi per 432 litri di volume netto), ai bordi arrotondati, alle impugnature dedicate e al lato superiore calpestabile.

Wavin Q-Bic Plus LC offre l’accesso più ampio disponibile sul mercato (fino a 370 millimetri) e canali bi-direzionali per permettere a CCTV e hydrojet di raggiungere il 70% della superficie del serbatoio.

Il suo design della superficie estremamente piatto garantisce inoltre un’ispezione e una pulizia veloce ed efficace, senza alcun ostacolo.

Wavin Q-Bic Plus Low Carbon è idoneo a un ampio numero di applicazioni, che spaziano dalla manutenzione delle aree residenziali, industriali e commerciali al mantenimento delle aree verdi, passando per le operazioni di prevenzioni di alluvioni e danni da acqua a parcheggi e strade.

Wavin Q-Bic Plus Low Carbon è parte della gamma di soluzioni dedicate alla gestione delle acque meteoriche sviluppate da Wavin, che includono sistemi di drenaggio sifonico, particolarmente adatti per ampie coperture, regolatori di portata per gestire lo scarico della rete fognaria in base alle normative locali, pozzetti e camere di ispezione integrati nelle reti di drenaggio e disoleatori per il trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dalle aree di parcheggio.