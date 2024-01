Bonus, isolamento e tante notizie sul nuovo numero di YouTrade

Il 2024 per l’edilizia si apre con buone premesse, secondo i dati congiunturali del settore. Ma restano anche alcuni punti di domanda non secondari. Riusciranno i bonus superstiti a sopperire (e, nel caso, per quanto?) alla fine dell’incentivo 110%, come negli anni passati? E quanto potrà incidere la direttiva europea, finalmente approvata in via definitiva, sulla riqualificazione degli edifici? Domande a cui risponde il nuovo, ricco, numero di YouYrade. La rivista leader per il mondo della distribuzione di materiali edili realizzata da Virginia Gambino Editore si presenta agli abbonati con tante pagine fitte di analisi, notizie, contributi. Il tema della transizione energetica, per esempio, è agganciato anche da un altro lato, con tante anticipazioni sulla nuova edizione di Klimahouse: non solo una descrizione del programma, ma anche l’anteprima di alcune delle novità di prodotto in vetrina alla Fiera di Bolzano. E non è l’unico evento anticipato dalla rivista, che presenta su questo numero la seconda edizione del Convegno YouTrade Sud: un appuntamento che si preannuncia denso di informazioni e di relazioni di qualità. Come quella di Lorenzo Tavazzi, Senior Partner at The European House Ambrosetti, che sarà centrata sulle scelte strategiche per il prossimo futuro: contenuti utili, insomma, per le imprese di distribuzione di materiali edili nel Mezzogiorno.

A proposito di filiera dell’edilizia: come va l’impiantistica? E come si evolve quel settore sempre più intrecciato con il resto della filiera? Al recente convegno organizzato da Angaisa sono stati molti i dati interessanti emersi, con il contributo di autorevoli relatori. YouTrade offre un utile servizio per tutti quelli che non hanno potuto partecipare all’evento con un dossier ricco di interventi, numeri, grafici.

Una rivista di oltre 200 pagine non si può sintetizzare in poche righe. Vale la pena, però, di segnalare lo spazio dedicato ad alcuni approfondimenti: uno speciale che osserva ai raggi X il sistema cappotto, con le sue opportunità, ma anche sottolineando la necessità di una posa a regola d’arte. E, sempre per restare in tema di isolamento, la rivista offre ampio spazio al tema della lotta ai rumori, con un report tecnico che non mancherà di interessare chi offre soluzioni e materiali in tema di coibentazione acustica. Infine, tra i tanti argomenti pubblicati, va segnalata la sezione YouTrade Casa, dedicata su questo numero all’outdoor: siamo in inverno, ma la primavera è alle porte. Una ragione in più per leggere il nuovo numero di YouTrade, non perdetelo!