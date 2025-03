Bonus 2025 per chi fa pubblicità su YouTrade

Un bonus per chi pianifica la propria pubblicità su riviste come YouTrade, YouBuild, Condominio Sostenibile e Certificato, Lattoneria, comprese le versioni online. L’articolo 57 bis del decreto legge n 50/2017 prevede un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un aumento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che vogliono pubblicare sulla stampa periodica.

Il credito d’imposta riguarda l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni sui giornali quotidiani e periodici, cartacei o digitali, purché registrati presso il Tribunale o il Registro degli Operatori di Comunicazione (Roc) e dotati di un direttore responsabile. Insomma, il bonus non riguarda i blog o chi si affida agli influencer.

Il bonus consiste in un credito d’imposta pari al 75% del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025. Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24. Ma, attenzione, il tetto delle risorse stanziate dal governo per il 2025 si limita a 30 milioni di euro. E se le richieste supereranno questo plafond la dotazione finanziaria disponibile sarà ripartita proporzionalmente tra tutti i richiedenti.

Per ottenere il bonus le aziende devono presentare la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta contenente i dati sull’investimento pubblicitario effettuato nell’anno precedente e quelli effettuati o programmati per il 2025. Le richieste in formato digitale devono essere inviate dal 1 marzo al 31 marzo 2025, al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate. Per ottenere il credito d’imposta il prossimo anno dal 9 gennaio al 9 febbraio i beneficiari dovranno poi presentare la dichiarazione finale che testimoni il valore effettivo degli investimenti pubblicitari realizzati nel 2025.