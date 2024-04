Vibrapac Geo ha creato Biodämm, il nuovo blocco per tamponamenti. Elementi per muratura con elevate proprietà di isolamento termico e costi fino al 30% inferiori rispetto ai laterizi. Elevato Contenuto Ambientale Minimo (Cam).

Vibrapac Geo ha ideato e creato il «prodotto giusto» che costituisce una concreta alternativa ai tradizionali laterizi, per i tamponamenti in edilizia (residenziale, commerciale e terziario).

«Il prodotto è ottenuto mediante la consolidata tecnologia della vibropressatura, con un processo “a freddo” a basso consumo energetico e minimo impatto ambientale. Pesa poco, ma è resistente. Ha performances adeguate a consentire la sostituzione dei laterizi, con un Contenuto Ambientale Minimo (Cam) del 25%. E costa meno dei laterizi».

Parola di Mauro Colombo, responsabile commerciale di Vibrapac Geo, azienda nata per raccogliere e sviluppare l’esperienza maturata da una azienda storica, leader in Italia esperta in blocco per tamponamenti e nella produzione di manufatti con la tecnologia della vibropressatura, Vibrapac spa nata nel 1958 e prima azienda a produrre in Italia con detta tecnologia.

L’azienda ha sede a Solaro, in provincia di Milano. La novità è già arrivata sul mercato: si tratta di un nuovo tipo di materiale per la realizzazione delle murature di tamponamento in alternativa ai laterizi.

«Assieme allo staff di agenti disposti sul territorio del Nord Italia presentiamo una rilevante innovazione nell’ambito dei dei blocchi per murature di tamponamento. I prodotti sono caratterizzati da ottime proprietà isolanti, termiche e acustiche, adeguata resistenza ed elevato contenuto ambientale minimo (Cam), abbracciando appieno la visione dell’economia circolare», spiega Colombo.

«Questa innovazione è stata possibile grazie ad una evoluzione e messa a punto della tecnologia produttiva che ha permesso lo sfruttamento di speciali aggregati leggeri con proprietà geopolimeriche. E’ stato possibile produrre manufatti significativamente più leggeri rispetto ai tradizionali in calcestruzzo pressovibrato (20%-25% in meno).

E’ così possibile proporre un prodotto in grado di sostituire i laterizi, avendo performances del tutto comparabili ai medesimi ai fini dell’applicazione. Inoltre, i nostri blocchi hanno un contenuto di oltre il 25% di riciclato e ciò è certificato in conformità alla Uni/PdR 88:2020. Uno standard quindi superiore alla concorrenza e molto competitivo».

Tradizione, innovazione e rispetto dell’ambiente

Quindi tradizione: la tecnologia di vibropressatura non è nuova ed è giunta in Italia (proveniente dagli Stati Uniti) nel lontano 1958 proprio grazie a Vibrapac. Quindi innovazione nell’evoluzione e sviluppo di detta tecnologia che ha reso possibile lo sfruttamento di speciali aggregati leggeri con proprietà geopolimeriche.

Quindi rispetto dell’ambiente grazie a un processo a freddo, poco energivoro. Ciò assume particolare rilevanza se si considera che i prodotti che si mira a sostituire sono i tradizionali laterizi per produrre i quali sono necessari processi termici a 800-900°C (con uso di combustibili fossili ed emissioni di CO2).

Inoltre, il contenuto di riciclato è di oltre il 25% consentendo un significativo risparmio di materie prime vergini.

«Abbiamo investito tanto in ricerca. Quella cui siamo giunti è una importantissima innovazione nel mondo dell’edilizia oltre che costituire un nuovo punto di riferimento in termini di contenuto di riciclato e di rispetto dell’ambiente», aggiunge l’imprenditore. I blocco per tamponamenti o muratura di Vibrapac Geo sono ottenuti grazie all’uso di specifici aggregati leggeri, con proprietà geopolimeriche, che danno luogo alla formazione di composti estremamente stabili e durabili, molto simili a quelli dei cementi romani, le cui straordinarie proprietà sono ancora oggi oggetto di studio. “Una ricetta molto efficace. È ovvio che dobbiamo usare i cementi come legante”. Questi prodotti si caratterizzano, inoltre, per avere ottime proprietà di isolamento termico (su muratura di 25cm di spessore conducibilità termica equivalente λ10 dry unit 0.179 W/mK), elevata resistenza al fuoco e isolamento acustico dai 49 ai 55 decibel. Sono blocchi ad elevata traspirabilità, grazie all’elevata porosità (≥ 35%), il che determina il 20% – 25% in meno di peso rispetto ai tradizionali blocchi in calcestruzzo. «Oggi, con Biodämm possiamo sostituire interamente il tradizionale laterizio, offrendo tutte le caratteristiche che il progettista richiede: prestazioni, leggerezza, isolamento termico e acustico e … prezzi».

Nuovi servizi

L’azienda è intenzionata a proporre questo nuovo prodotto per la realizzazione di murature o blocco per tamponamenti in edilizia (residenziale, commerciale e terziario) mercato fino ad oggi coperto per oltre il 90% da laterizi e perlopiù precluso ai manufatti cementizi prodotti per vibropressatura, principalmente per ragioni di peso eccessivo e di scarse performances termiche.

Vibrapac Geo ha ben chiaro quali servizi dare per il sell out al rivenditore e dell’impresa, «Ciò che serve è sempre pronto all’occorrenza, sono garantite le consegne in tempi brevi e sempre disponibili per consulenze a 360 gradi. Il rivenditore sa che da noi può sempre trovare la presenza di materiale, con consegna nell’arco di pochissimi giorni, visto che la nostra produzione è quotidiana, con qualsiasi tipo di misura che il mercato richiede oggi: a intonaco, facciavista, impermeabile, con resistenza Ei/Rei. Insomma, soluzioni per ogni esigenza. Oggi vogliamo spingerci soprattutto sull’edilizia tradizionale nel residenziale, commerciale e terziario, proprio per dare un’alternativa al mercato con un prodotto che reputiamo molto vantaggioso, rispetto ai laterizi, in termini di rapporto qualità/prezzo. Come detto i nostri blocchi costano fino al 30% in meno rispetto ai tradizionali laterizi».

Consulenza

Colombo anticipa anche i servizi che saranno offerti al cliente. «Consulenza ad personam, in cantiere, più la produzione di certificazioni tecniche per professionisti, ingegneri e architetti. Prestazioni che sono molto richieste per sviluppare i progetti necessari».

Vibrapac Geo conta su referenze molto importanti: Esselunga, per citare solamente uno dei big. Ma anche Tigros, lavori e costruzioni in case e appartamenti residenziali, specialmente a Milano, con i cantieri in zona Bisceglie, a Cascina Merlata e in tutto l’hinterland. Ora lo sguardo è volto al 2024.

«C’è la voglia di crescere, c’è l’impegno e la costanza. C’è chi ci crede nel progetto (e non sono in pochi) e ci avvaliamo della storicità dell’azienda. Nata nel 1958, con un ripristino globale nel 2019, Vibrapac Geo ha tutte le migliori carte sul tavolo da poter giocare».