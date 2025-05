Design e funzionalità sul tetto con le tegole in cotto SanMarco

SanMarco, entrato recentemente a far parte dell’azienda wienerberger, propone tegole in cotto che coniugano estetica e funzionalità, con una gamma completa di soluzioni pensate per ogni tipo di copertura. Prodotti di alta qualità con elevate prestazioni per rispondere alle esigenze delle rivendite edili più innovative.

Studiate per rispondere a esigenze architettoniche sia tradizionali che moderne, il punto di forza dei prodotti SanMarco risiede nella varietà di forme e colori.

Le tegole sono disponibili nelle tonalità naturali dei rossi e rosati, nelle colorazioni tradizionali per tetti storici o rustici, fino alle nuance più contemporanee come il grigio e il nero, perfette per progetti dal design innovativo.

Tegole SanMarco 1 di 3

Oltre al fattore estetico, le tegole in cotto SanMarco garantiscono facilità di posa grazie a incastri studiati per assicurare precisione e velocità di montaggio.

Accessori come il Kit Colmo Ventilato migliorano la microventilazione e la durabilità del tetto, offrendo anche una posa più ordinata ed efficace.

Completa il Sistema Tetto SanMarco una serie di accessori funzionali, nati per completare gli strati costruttivi di un’abitazione, ottimizzandone le performance in termini di isolamento termico, resistenza alle condizioni meteo e rispetto dei più severi standard di sicurezza.

di Sara Giusti