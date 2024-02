Berner compie mezzo secolo di storia: innovazione e nuovi obiettivi

Berner compie mezzo secolo di storia e ha deciso di festeggiare questi anni operatività tra innovazione e nuovi obiettivi: dal 1974 l’azienda è infatti presente nei settori di artigianato, mobility e industria, riuscendo a consolidare la sua posizione come leader nel settore chimico, specializzata nel B2B in Europa.

La missione aziendale si concretizza nella strategia omnicanale che punta sulla centralità assoluta del cliente.

L’azienda promuove un modello di business in cui le competenze professionali vengono completamente dedicate ai clienti, i quali sono al centro di tutte le attività quotidiane della realtà B2B.

Inoltre, l’azienda è certificata Iso 9001:2015 e si impegna costantemente a mantenere gli standard più elevati in termini di qualità, innovazione e soddisfazione.

L’obiettivo primario è rispondere rapidamente e in maniera mirata alle specifiche esigenze, instaurando un rapporto di fiducia solido e duraturo che si basa su differenti punti di contatto: più di 500 consulenti di vendita in tutto il territorio nazionale, un webshop dove poter effettuare i propri acquisti in autonomia con spedizioni veloci, un servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, negozi fisici, un servizio di e-procurement, e un servizio specifico di vendite telefoniche.

I traguardi raggiunti costituiscono l’energia per il futuro, l’onestà e la concretezza della parola data sono fondamentali nelle relazioni con i clienti, il senso di responsabilità spinge l’azienda a creare prodotti innovativi rispettosi dell’ambiente.

La filiale italiana, in armonia con la filosofia di gruppo, si impegna a pensare e ad agire con diligenza, mantenendo una stretta coerenza con i valori che sono alla base della sua storia di successo. Con una squadra di oltre 800 professionisti altamente qualificati, si continua a offrire soluzioni innovative e personalizzate nei settori Artigianato (edilizia, legno, metallo), Mobility (auto, veicoli industriali) e Industria (manutenzione industriale).

Marco Baroni | Amministratore Delegato Berner e Regional Senior Vice President Regione Sud-Est

«In questo cinquantesimo anniversario ringrazio a nome di Berner Italia tutti i nostri clienti, che ogni giorno ci scelgono e decidono di affidarsi a noi. Un grazie anche ai nostri partner e ai collaboratori che quotidianamente, con un forte senso di responsabilità e un grande spirito di squadra, sostengono con dedizione la crescita e lo sviluppo dell’azienda, garantendo sempre alti standard qualitativi e impegnandosi a soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti».