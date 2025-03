Aria di primavera con 6 proposte per l’outdoor

Luxury Goods in Showroom è una rubrica di YouTrade dedicata all’eccellenza nel settore edile, che offre una panoramica delle soluzioni di lusso disponibili sul mercato e mette in risalto l’importanza degli showroom come spazi di presentazione e ispirazione.

L’inserto profuma di primavera, con sei proposte per l’outdoor, tra cucine per esterno, docce, sedute e superfici pregiate raccolti in una carrellata di suggestive immagini.